En el marco de una investigación por amenazas con armas, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda del Barrio Procrear de la ciudad de Centenario, donde secuestraron una pistola semiautomática calibre 9 mm, municiones y otros elementos de interés para la causa.

La diligencia se concretó alrededor de las 13:50 de este miércoles por disposición del Juzgado de Guardia a cargo del juez Luciano Pirioni. El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 52° y de la Brigada de Investigaciones de la zona.

Elementos que comprometen al sospechoso

Durante el procedimiento, identificaron a un hombre que se encontraba en el domicilio junto a un niño. En el interior del inmueble encontraron una pistola semiautomática con su cargador y 15 municiones, además de otros 35 proyectiles del mismo calibre, una caja plástica de transporte de la marca Bersa y un estuche con una pistolera de hombro. Todos los elementos fueron secuestrados y trasladados a la sede policial para ser puestos a disposición de la justicia.

El allanamiento se enmarca en una investigación judicial por amenazas con armas, regulada bajo la Ley 2785 de Régimen de Protección Integral ante casos de violencia familiar. Según relataron vecinos a Centenario Digital, días atrás se escucharon gritos provenientes del domicilio, por lo que alertaron a las autoridades.