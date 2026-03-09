Mientras se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, una mujer de 38 años denunció que su pareja la golpeó dentro de su casa. La víctima logró alertar a una amiga que avisó a la Policía y montó un rápido operativo en el sector oeste de Cipolletti. Al llegar al lugar y el agresor terminó detenido tras negarse a cumplir las órdenes de los efectivos y se abrió una causa por violencia de género.

El violento episodio ocurrió ayer domingo cerca de las 18.30, cuando una mujer se presentó en la Comisaría 45° para advertir que su amiga estaba siendo golpeada por su pareja dentro de una vivienda. La preocupación era evidente: la denunciante aseguró que la víctima estaba en peligro y guió a los uniformados hasta el lugar, en la zona de Naciones Unidas y 15 Bis, en el sector oeste de la ciudad.

Cuando los policías llegaron, la escena era contundente La mujer de 38 años estaba visiblemente alterada y relató que minutos antes su pareja la había atacado. Según explicó frente a los efectivos, el hombre la golpeó con cachetadas, la tomó de los pelos para arrastrarla hacia el interior de la vivienda y, además, le quitó las llaves de su moto cuando intentó escapar del lugar.

Pero además, la víctima mostró su mano con rastros de sangre mientras contaba lo ocurrido. En medio de la tensión, y cuando los policías todavía intentaban reconstruir lo sucedido, apareció en el lugar el hombre señalado como agresor. El sospechoso reconoció ser la pareja de la mujer, aunque negó haberla golpeado.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente. Cuando los efectivos intentaron identificarlo y realizarle un palpado preventivo, el hombre se negó a cumplir las órdenes y comenzó a resistirse al procedimiento. Ante esa actitud, y teniendo en cuenta la denuncia de la víctima, los policías debieron aplicar el uso de la fuerza para reducirlo. Finalmente el sospechoso fue trasladado y quedó detenido en la Comisaría 45°, mientras que la causa avanzó en el ámbito judicial.

Por disposición del fiscal de turno, el hombre quedó vinculado a un legajo por lesiones y resistencia a la autoridad. Además, se ordenó que la mujer sea examinada por un médico para constatar las heridasy que intervenga personal de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) para brindarle asistencia y acompañamiento.

Asimismo, la investigación continuará con la declaración de la amiga que dio el alerta inicial, una intervención clave que permitió que el caso saliera a la luz y terminara con el presunto agresor tras las rejas, en una jornada que, paradójicamente, estaba dedicada a visibilizar la lucha contra la violencia hacia las mujeres.