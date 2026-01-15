Este jueves, el tribunal de revisión revocó la prisión preventiva de la mujer que apuñaló a otra persona en una pelea en la vía pública que ocurrió el sábado en la esquina de calle Perticone y Verzegnassi de la ciudad de Neuquén. Las cámaras de seguridad y un testigo la salvaron de la cárcel.

Un tribunal de revisión hizo lugar a un planteo de la defensa y permitió que la acusada por el Ministerio Público Fiscal quede en libertad.

Durante la audiencia realizada este jueves, dos juezas y un juez consideraron que, para sostener la medida cautelar más gravosa -como es la prisión preventiva-, no habían sido debidamente valorados el contexto del hecho ni parte de la evidencia reunida en las primeras horas de la investigación.

En particular, destacaron la existencia de un testigo presencial que dio cuenta de una agresión inicial por parte de quien resultó herida, así como registros fílmicos analizados por la policía en los que se observa que ambas mujeres portaban un arma blanca.

El hecho investigado ocurrió este sábado a las 14.30. Según la acusación fiscal, en ese lugar se produjo una discusión entre dos mujeres en situación de calle que derivó en una pelea, durante la cual la imputada hirió a la otra en la zona costal izquierda con un cuchillo y le provocó una lesión pulmonar que motivó su internación.

Prohibición de acercamiento

En consecuencia, los jueces Carolina García, Luciano Hermosilla y Carina Álvarez resolvieron dejar sin efecto la prisión preventiva dispuesta el 12 de enero y ordenaron reemplazarla por medidas menos gravosas para asegurar la sujeción de la imputada al proceso, como la prohibición de acercamiento y contacto respecto de la víctima; y una presentación diaria ante la Comisaría Segunda; mientras continúa la investigación penal preparatoria.



En la audiencia en la que se formularon cargos, la fiscal del caso Lucrecia Sola había destacado que la imputada se encuentra en situación de calle, por lo que sin una prisión preventiva, la falta de arraigo impedía ejercer un control respecto de su situación.

