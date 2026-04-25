Una frase escrita en una pared encendió las alarmas en una escuela de Colonia Juliá y Echarren y dio inicio a una investigación que avanzó con rapidez. Este viernes al mediodía, la Policía de Río Negro realizó un allanamiento en una vivienda de la zona y secuestró teléfonos celulares y computadoras en busca de pistas.

El episodio había sido denunciado el miércoles por autoridades del establecimiento educativo, ubicado a unos diez kilómetros de la ciudad de Río Colorado. Allí, en uno de los sectores del edificio, apareció una escritura con formato de amenaza que generó preocupación en la comunidad educativa.

Desde ese momento, efectivos de la Subcomisaría 70 comenzaron a trabajar para reconstruir lo ocurrido y tratar de identificar a los posibles responsables. La investigación avanzó bajo directivas judiciales y sumó la intervención del Gabinete de Criminalística.

Analizarán los dispositivos

Como parte de esas tareas, se concretó el allanamiento en una vivienda de la localidad, donde se secuestraron dispositivos electrónicos que ahora serán analizados. El objetivo es determinar si contienen información que permita esclarecer el origen del mensaje.

Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación. La escena que comenzó con una simple inscripción escrita derivó en un operativo que busca llevar tranquilidad a la escuela y respuestas a una comunidad que espera saber qué ocurrió.