Cerro Bayo extiende la temporada hasta fines de septiembre gracias a la gran cantidad de nieve acumulada

La temporada de invierno en Villa La Angostura tendrá continuidad durante septiembre. Las importantes nevadas registradas en las últimas semanas permitieron que Cerro Bayo mantenga sus servicios para esquiadores y snowboardistas hasta las últimas semanas del mes, una noticia positiva para el turismo y para toda la economía local.

Desde el centro de esquí confirmaron que las condiciones actuales de la montaña permiten proyectar la actividad hasta fines de septiembre. “Con estas condiciones podremos llegar hasta las últimas semanas de septiembre con servicios para esquiadores”, señalaron desde Cerro Bayo, en declaraciones a un medio angosturense.

La situación representa un cambio significativo respecto del inicio del invierno, cuando la escasez de precipitaciones había generado preocupación entre prestadores turísticos y operadores de Villa La Angostura.

Casi un metro de nieve en la parte alta

Los datos actuales muestran la magnitud de las acumulaciones. En la cota 1.810, Cerro Bayo registra 95 centímetros de nieve, mientras que en la cota 1.500 el acumulado alcanza los 80 centímetros.

Incluso se mantiene la posibilidad de realizar descensos esquiando hasta la base, donde todavía hay alrededor de 5 centímetros de nieve.

El contraste con mediados de julio es marcado: en ese momento se registraban unos 45 centímetros en la zona superior y apenas 20 centímetros en la cota 1.500. Las sucesivas nevadas desde la segunda mitad de julio y durante agosto modificaron por completo las condiciones de la montaña.

Un plan para esquiar y hacer snowboard en septiembre

Para los amantes de los deportes de nieve, la extensión de la temporada abre una nueva posibilidad de organizar una escapada a Villa La Angostura durante septiembre.

Actualmente funcionan los medios Magic Carpet 1, 2 y 3, además de las telesillas Bosque, Chaltén, Los Lagos y Panorámica. También están habilitados sectores para principiantes y buena parte del área central de la montaña.

Entre las pistas y conexiones disponibles se encuentran Camino Panorámico, Conexión 1500, Pista 18, Conexión 18, Media Luna, Pista Nueva, Tren Fantasma, Bosque, Estadía e Isaías, además de Conexión 1200.

La propuesta no se limita al esquí. Cerro Bayo también ofrece snowboard, caminatas con raquetas y Culipatín, por lo que septiembre aparece como una alternativa para quienes quieran disfrutar de la montaña nevada sin necesariamente contar con experiencia previa en esquí.

La Plaza San Martín de Villa La Angostura, parada obligada de los visitantes - Foto: Archivo

Villa La Angostura busca sostener el movimiento turístico

La continuidad de la temporada representa una oportunidad especialmente importante para Villa La Angostura, luego de un comienzo de invierno condicionado por la falta de nieve.

Según el informe, durante la primera quincena de julio la localidad había registrado apenas un 35% de ocupación hotelera promedio. La llegada de nuevas nevadas permitió posteriormente reactivar consultas y reservas y mejorar las perspectivas para agosto.

Ahora, con una montaña que presenta mejores condiciones, el desafío es prolongar ese movimiento durante septiembre. La presencia de turistas alojados en Villa La Angostura, visitantes provenientes de Bariloche y contingentes que llegan en micros se suma a un mercado brasileño que mantiene una presencia significativa en la zona.

Para comerciantes, hoteleros, gastronómicos, prestadores de servicios y trabajadores vinculados al turismo, una temporada de nieve más extensa puede significar más semanas de actividad y mayor circulación económica.

Una escapada desde Neuquén y el Alto Valle

Para los residentes de Neuquén y del Alto Valle, la extensión de la temporada suma una alternativa para planificar una escapada cordillerana durante septiembre.

Villa La Angostura se encuentra a unas horas de viaje por ruta desde la capital neuquina y ofrece, además del centro de esquí, una amplia propuesta gastronómica, hotelera y de naturaleza.

Quienes viajen deberán contemplar las condiciones meteorológicas y el estado de las rutas antes de emprender el recorrido, especialmente ante eventuales nevadas o formación de hielo en sectores cordilleranos.

La recomendación para quienes quieran aprovechar los últimos días de nieve es consultar previamente los medios y pistas habilitados, el estado de los accesos y las condiciones climáticas, ya que la operación de la montaña puede modificarse de acuerdo con el tiempo.

La nieve que llegó tarde ahora permite mirar a septiembre

Cerro Bayo había incorporado esta temporada una nueva telesilla cuádruple, nuevas máquinas pisanieve y mejoras en el sistema de fabricación de nieve artificial hasta la base, inversiones orientadas a mejorar la capacidad operativa del centro.

Pero fueron las precipitaciones de las últimas semanas las que terminaron de cambiar el panorama. Con 95 centímetros de nieve en la cumbre, la montaña llega a septiembre con una reserva natural que permite sostener la actividad y extender el invierno.

Así, lo que comenzó con incertidumbre por la demora de las nevadas terminó transformándose en una buena noticia para Villa La Angostura: Cerro Bayo continuará ofreciendo nieve, esquí y snowboard hasta las últimas semanas de septiembre, convirtiendo al destino neuquino en una opción para quienes todavía quieren disfrutar del paisaje cordillerano completamente teñido de blanco.