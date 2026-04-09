Este jueves por la mañana, efectivos policiales de Neuquén y Río Negro realizaron un operativo conjunto en el marco de una investigación judicial en curso. Gracias a las tareas del personal interviniente se secuestró un vehículo que era presuntamente utilizado en un hecho de robo y se demoró a un sospechoso.

El procedimiento comenzó minutos antes de las 8, en un domicilio ubicado en el pasaje San Antonio, en el sector Cordón Colón de la ciudad de Neuquén. A raíz de una denuncia por robo se realizó el allanamiento ordenado por la Justicia.

El operativo contó con la participación de personal de la Comisaría 3ª, efectivos del Departamento de Seguridad Metropolitana, la Oficina de Investigaciones Zona Centro y la colaboración de la Oficina de Investigaciones de Cinco Saltos, de la vecina provincia de Río Negro.

El hombre de 37 años, a disposición de la Justicia

Durante el procedimiento, los efectivos policiales lograron identificar a los ocupantes del lugar y demoraron a un hombre de 37 años, quien fue trasladado a la Comisaría Tercera y quedó a disposición de la Justicia.

Asimismo, producto del allanamiento, los efectivos secuestraron un automóvil marca Fiat Uno Sporting color rojo, el cual habría sido utilizado para cometer el hecho investigado. El vehículo quedó bajo cadena de custodia y fue puesto a disposición de la comisión policial de Cinco Saltos.