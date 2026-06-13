Personal del Departamento Sustracción Automotores de la Policía de la provincia del Neuquén recuperó en Cipolletti tres camiones robados días atrás en la ciudad de Neuquén. Todo ocurrió en el marco de una investigación que se desarrolla para esclarecer el hecho y localizar el resto de los vehículos sustraídos.

Cómo fue el procedimiento que permitió recuperar tres camiones robados

El procedimiento se llevó adelante entre las 10 y las 10:30 en distintos sectores del barrio Ferri, en Cipolletti, luego de tareas de relevamiento e investigación realizadas por efectivos especializados.

La causa se inició tras la denuncia por el robo de cuatro camiones marca Dongfeng, modelos Captain T 515 y Captain 310, todos de color blanco y sin patentar, además de una camioneta Volkswagen Tiguan dominio KXB209. Los vehículos habían sido sustraídos de un predio ubicado sobre calle Tronador al 400 de Neuquén capital.

Como resultado de las averiguaciones, los investigadores lograron ubicar tres de los camiones en inmediaciones de las calles San Luis y Las Margaritas de la mencionada ciudad rionegrina. Durante la inspección de las unidades recuperadas, los efectivos también encontraron sobre la caja de uno de los camiones tres baterías de gran tamaño y dos baterías medianas, elementos que quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

Qué pasó con el cuarto vehículo

La recuperación de los vehículos representa un avance significativo para la investigación, aunque la búsqueda continúa para localizar el cuarto camión y la Volkswagen Tiguan denunciada como robada.

Las actuaciones permanecen bajo la órbita de la Justicia, mientras los investigadores trabajan para reconstruir el recorrido de los vehículos sustraídos y establecer la posible participación de distintas personas vinculadas al hecho.