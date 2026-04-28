El ginecólogo y obstetra Damián Levy, quien le practicó la interrupción del embarazo a la nena de 13 años en la clínica de Villa Ballester, donde luego encontraron ocho fetos, aseguró que actuó dentro del marco legal y con acompañamiento integral para la menor y su madre.

El caso generó fuerte repercusión luego de que la Justicia allanara la clínica Santa María y hallara restos fetales correspondientes a abortos legales realizados en el lugar, entre ellos el de la adolescente que había llegado desde Santiago del Estero con un embarazo de ocho meses producto de una violación.

Levy, presidente de la Fundación Cigesar, explicó que la organización tomó contacto con la familia durante una campaña de salud sexual y reproductiva en Santiago del Estero.

Según relató, la madre de la menor pidió ayuda porque no lograban acceder a la interrupción legal del embarazo en su provincia, pese a contar con la denuncia por abuso sexual. “Me siento consternado e impactado por la situación, pero con la firme convicción de haber realizado lo correcto dentro del marco legal vigente”, sostuvo el profesional. La intervención se realizó en la clínica Santa María, con la que la fundación mantiene un convenio habitual de trabajo.

El médico, dentro de la Ley 27.610

El médico explicó que el procedimiento fue realizado por un equipo especializado y remarcó que se trató de una práctica legal contemplada por la Ley 27.610, que permite la interrupción del embarazo más allá de la semana 14 en casos de violación. “Frente a una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo para su salud, acompañamos a la niña y a su mamá con atención digna, segura y legal”, afirmó.

Desde la investigación confirmaron que en esa clínica se realizan frecuentemente este tipo de procedimientos y que los fetos encontrados correspondían a abortos legales, algo que también fue corroborado por una inspección del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Cómo estaban clasificados los ocho fetos que encontraron en Villa Ballester

Los restos estaban clasificados como residuos patológicos y aguardaban su traslado por parte de la empresa encargada de ese tipo de descartes médicos. Ahora, la Justicia intenta determinar cuál de esos restos corresponde al embarazo de la adolescente para poder obtener ADN y avanzar en la causa por violación.

Buscan identificar al violador de la nena con un examen de ADN

Actualmente hay dos hombres denunciados por el abuso que continúan prófugos. Tanto la menor como su madre ya regresaron a Santiago del Estero, mientras continúa la investigación judicial.

Levy insistió en que su equipo actuó con ética profesional y sostuvo que el impacto público del caso no modifica su convicción sobre la intervención realizada.