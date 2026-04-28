El Ministerio Público Fiscal (MPF) participó de la operación internacional “Aliados por la infancia VI” que se realizó en 16 países por delitos vinculados a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

El organismo realizó dos allanamientos en la ciudad de Neuquén, que fueron requeridos por la fiscalía de Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales.

Se concretaron esta mañana con el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Cecilia Sabatté junto a personal de la Policía provincial. Los autorizó el juez de garantías Raúl Aufranc.

Cómo detectaron el delito en Neuquén

La operación involucró 16 países (Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Perú, ente otros) y distintas provincias argentinas. En el caso de Neuquén, el MPF tomó intervención por una investigación iniciada a mediados de febrero pasado.

Todo comenzó con un reporte emitido por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires, y en el marco del Convenio de cooperación internacional celebrado con el sistema Estadounidense ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Online Protection System).

A través de esto, la fiscalía de Violencia contras las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales fue informada sobre actividades de almacenamiento y distribución de material de explotación sexual infantil, los cuales fueron vinculados a distintas direcciones IPs.

Qué secuestraron y cómo sigue la causa

Mediante pedidos a empresas de telefonía, la fiscalía y la Policía pudieron determinar dos domicilios en la capital provincial donde se realizaron los allanamientos con el objetivo de secuestrar computadoras, tablets y teléfonos móviles.

También se secuestraron dispositivos de almacenamiento externo -discos duros, pendrives y tarjetas de memoria-; y todo otro elemento de interés para la investigación. Además, fueron identificadas las personas que habita en cada domicilio.

Luego de procesar la información recolectada durante los procedimientos, la fiscalía determinará los próximos pasos en el contexto de la investigación.