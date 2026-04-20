¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 20 de Abril, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Justicia Rionegrina

Frenó de golpe, la tiró al piso y la dejó en la guardia: condenaron a la empresa de colectivos

Una docente viajaba desde Cervantes a Mainqué cuando una maniobra brusca la hizo caer dentro del ómnibus. Terminó con una fractura y ahora la Justicia responsabilizó a la firma por incumplir el deber de seguridad.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Lunes, 20 de abril de 2026 a las 11:06
PUBLICIDAD
El hecho ocurrió a metros de iniciar el recorrido por la Ruta 22. La pasajera sufrió una fractura de peroné y debió ser asistida en la sala de emergencias.

Todo pasó en segundos. La docente subió al colectivo en Cervantes, pagó el boleto y avanzó por el pasillo en busca de un asiento. No llegó: a unos cien metros de iniciar el recorrido, el chofer frenó de golpe y el viaje se volvió caída. El impacto fue seco. La mujer terminó de espaldas contra el piso del ómnibus, sin margen de reacción.

Los pasajeros la ayudaron a incorporarse mientras el desconcierto llenaba el interior del colectivo. El viaje siguió. Recién en Mainqué, el conductor la dejó en la sala de primeros auxilios. El diagnóstico no tardó: fractura de peroné y secuelas que la acompañarían más allá del accidente.

La docente llevó el caso a la Justicia y demandó a la empresa por daños y perjuicios. Reclamó por lesiones físicas, gastos médicos y daño moral. La firma reconoció el hecho, pero intentó despegarse: dijo que la caída fue responsabilidad de la pasajera por no sujetarse.

El expediente llegó al fuero civil de Roca con una pregunta clave: si se había incumplido el deber de seguridad. La respuesta fue directa, en el transporte de pasajeros, la responsabilidad es objetiva y la empresa debe garantizar un traslado sin daños.

Las pruebas fueron decisivas. Testimonios y pericias coincidieron en que la caída se produjo por una maniobra brusca del chofer. La jueza descartó la culpa de la víctima y confirmó el incumplimiento.

El fallo reconoció la incapacidad parcial permanente, los gastos médicos y el impacto en su vida cotidiana. Finalmente, condenó a la empresa y a la aseguradora a indemnizarla. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD