Más de 585 kilos de carne y chacinados fueron secuestrados durante una serie de inspecciones realizadas en carnicerías y comercios de Choele Choel. Los controles detectaron productos en mal estado de conservación, mercadería en descomposición, alimentos sin identificación sanitaria y productos presuntamente provenientes de faena clandestina. En total, cinco locales presentaron irregularidades graves y toda la mercadería fue decomisada y destruida para evitar que llegara a los consumidores.

El operativo se desarrolló durante dos jornadas y estuvo a cargo de la Brigada Rural y la Policía Montada, que trabajó junto a organismos provinciales y municipales especializados en controles alimentarios. La recorrida alcanzó a 25 comercios de la localidad, donde se verificó el origen, almacenamiento y estado sanitario de los productos ofrecidos al público.

Dentro de heladeras y cámaras de frío encontraron escremento de ratas

Sin embargo, lo que encontraron los inspectores en algunos locales encendió todas las alarmas. Entre los productos secuestrados había carne vacuna, porcina y distintos tipos de chacinados que no contaban con rótulos, certificados sanitarios ni documentación que acreditara su procedencia. En varios casos, además, la mercadería estaba almacenada en condiciones deficientes, incumpliendo normas básicas de conservación.

Pero los hallazgos más preocupantes aparecieron al revisar cámaras de frío y freezers. Allí se detectaron importantes cantidades de carne en avanzado estado de descomposición, productos con signos evidentes de deterioro y alimentos que, de haber sido comercializados, podían representar un serio riesgo para la salud de los vecinos. Incluso, en una de las inspecciones se encontraron restos compatibles con la presencia de roedores en sectores donde se almacenaba mercadería destinada a la venta.

La carne secuestrada por la Brigada Rural fue destruida

A medida que avanzaban los controles, la cantidad de productos decomisados fue creciendo hasta superar ampliamente la media tonelada. Los procedimientos permitieron retirar del circuito comercial exactamente 585,35 kilos de carne y derivados cárnicos, una cifra que expone la magnitud de las irregularidades detectadas durante las inspecciones.

Además del secuestro de la mercadería, las autoridades labraron las correspondientes actas por infracciones a la legislación ganadera y sanitaria vigente. Las faltas detectadas estuvieron vinculadas a la comercialización de productos sin certificación sanitaria, deficiencias de higiene, incumplimientos en la conservación de alimentos y presuntas maniobras relacionadas con la faena clandestina.

Finalmente, toda la carne y los chacinados decomisados fueron trasladados para su destrucción bajo supervisión oficial. El objetivo fue impedir que esos productos regresaran al mercado. El operativo dejó al descubierto una preocupante cantidad de alimentos que no estaban en condiciones de ser consumidos.