Un choque frontal entre un utilitario de una empresa de telefonía regional y una camioneta Ford Ranger dejó como saldo dos personas fallecidas en la mañana de este jueves sobre la Ruta Provincial Nº 2, a la altura de San Antonio Oeste. El siniestro ocurrió alrededor de las 8 de la mañana, en una recta del corredor vial que conecta la ciudad con otros puntos de la región.

Las víctimas fatales viajaban en el interior del utilitario, mientras que el conductor de la camioneta sufrió lesiones y fue trasladado al hospital para recibir atención médica. El estado de salud del sobreviviente es monitoreado por profesionales, aunque se confirmó que no presenta riesgo vital inmediato.

Las causas del accidente aún son materia de investigación. La Fiscalía de turno dispuso el inicio de las pericias y además, se dio intervención al Gabinete de Criminalística para determinar las circunstancias del impacto. Se analizarán huellas de frenado, condiciones de la calzada y posibles maniobras previas al choque. Hasta el momento no se cuenta con datos oficiales sobre la identidad ni la residencia de las personas fallecidas, lo que mantiene en reserva la información hasta que se notifique a las familias.

En el lugar se montó un operativo policial y de bomberos con el objetivo de ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de los automovilistas que circulan por la zona. Se implementaron desvíos parciales y se restringió la circulación en el tramo afectado, lo que generó demoras en el tránsito. Las autoridades rionegrinas recomendaron extremar la precaución al transitar por la Ruta 2, dado que el sector permanece parcialmente bloqueado mientras se realizan las tareas de retiro de los vehículos y asistencia en el área.