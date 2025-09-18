Este jueves por la mañana, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer en el basural municipal de la ciudad de Neuquén. El hallazgo movilizó a la Policía provincial y a personal del Ministerio Público Fiscal, que ya trabaja en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien se encuentra en el lugar junto a personal de Criminalística y efectivos policiales. Por el momento, se busca determinar la identidad de la víctima y establecer si su muerte fue producto de un hecho violento o si existen indicios de criminalidad.

Según confirmaron fuentes oficiales, el aviso fue recibido cerca de las 10 de la mañana por parte de uno de los camioneros que trabaja en el lugar, que alertó sobre la presencia del cuerpo en el predio, operado por una empresa privada. Inmediatamente, se activó el protocolo judicial correspondiente y se restringió el acceso al basural mientras se realizan las primeras pericias.

La firma BASAA, que trabaja en el lugar, a través de un comunicado de prensa, informó que "aproximadamente a las 9.45, Personal del Complejo Neuquén encontró un cuerpo sin vida en el sector de acopio de suelo grillado destinado a usos múltiples dentro del complejo".

En paralelo, se revisan los registros de personas desaparecidas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, en busca de posibles coincidencias que permitan avanzar con la identificación.

