El mapa de los grandes negocios rurales de Río Negro sumó otra operación de peso. Ceibos Group compró el establecimiento Colforta, un campo de aproximadamente 19.000 hectáreas ubicado en Pomona, y amplió su presencia en el Valle Medio hasta conformar un bloque territorial cercano a las 29.000 hectáreas junto con Fortín Copahue, adquirido a comienzos de 2026. La operación vuelve a poner a la provincia en la mira de los grandes capitales agroindustriales.

La nueva propiedad tiene un atributo que no pasa inadvertido: dispone de unos siete kilómetros de costa sobre el río Negro. Además, combina tierras de valle con sectores de meseta, infraestructura eléctrica, galpones y superficies con riego. El monto de la compra no trascendió, pero la dimensión del establecimiento y su ubicación le dan un peso estratégico en una región con posibilidades de expansión productiva.

Detrás de la adquisición aparece Ceibos Group, el conglomerado agroindustrial fundado en 2019 por el empresario argentino Ciro Echesortu. La firma ya había desembarcado en la zona con la compra de Agrónica SA y el campo Fortín Copahue, de unas 10.000 hectáreas. Ahora, con Colforta, consolida una presencia territorial de escala considerable en el Valle Medio.

El movimiento también abre interrogantes sobre el futuro productivo del establecimiento. Según la información publicada por Clarín, se liquidó la totalidad de los vientres del rodeo de cría y se modificó el esquema de producción de alfalfa: los fardos fueron reemplazados por megafardos, un formato de mayor volumen utilizado en circuitos comerciales de exportación. En las aproximadamente 200 hectáreas bajo riego hay cultivos de alfalfa y maíz, aunque todavía no se comunicó un plan integral para el campo.

Colforta arrastra una historia productiva importante para la región. Durante años funcionó allí un tambo calesita que generaba puestos de trabajo y tenía relevancia en la economía local. Después del cierre de esa actividad, las tierras pasaron por distintos modelos de explotación, con cultivos, arrendamientos, pasturas y ganadería. La disponibilidad de agua y las condiciones del Valle Medio ofrecen alternativas, pero cualquier expansión dependerá de inversiones y de la infraestructura necesaria.

La compra no aparece aislada. En los últimos meses también se conocieron operaciones de gran escala en Negro Muerto, donde LIAG Argentina adquirió unas 10.000 hectáreas, y otros movimientos de capitales vinculados al negocio agropecuario. El dato que empieza a repetirse es que Río Negro dejó de ser solamente una promesa para los inversores: sus tierras, el acceso al agua y el potencial de producción bajo riego están concentrando el interés de grupos que buscan ampliar sus negocios en la Patagonia.