Desesperada búsqueda de un joven de 23 años en la Isla Jordán: ingresó al río Negro con amigos y desapareció

Un amplio operativo de búsqueda rastrilla el río Negro, a la altura de Isla Jordán, en Cipolletti, para dar con un joven de 23 años que desapareció este jueves 12 de noviembre por la tarde tras meterse al agua junto a su pareja y un amigo. La Comisaría 4° coordina las tareas, que continuarán desde las primeras horas de este viernes con el despliegue de todas las fuerzas de rescate.

La alerta llegó mediante un llamado anónimo a la línea de emergencias 109, que advirtió sobre una persona con dificultades para salir del agua en el sector de la chacra Ferrabut. Al llegar a la costa, los efectivos hablaron con un vecino que escuchó pedidos de auxilio y vio a una mujer salir del cauce, sin rastros del hombre que la acompañaba.

En el lugar ya estaba la pareja del joven, una chica de 19 años, junto a los equipos de Protección Civil y la Brigada Rural. Según su relato, ingresó al río con su novio y un amigo. En un momento perdió de vista a su pareja. Ninguno de los dos sabía nadar, y tanto ella como el acompañante alcanzaron la orilla por sus propios medios.

El joven buscado es alto, de contextura delgada, tez blanca y cabello negro con rulos. No tiene tatuajes y vestía solo un pantalón corto verde al momento de entrar al río. Esos datos orientan a los equipos que recorren la costa.

El rastrillaje se realizó por agua y por tierra. Trabajaron en conjunto efectivos de la Guardia de la Comisaría 4°, la Brigada Montada, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Prefectura Naval Argentina. Las fuentes oficiales no dieron a conocer la identidad del joven y, hasta el momento, no hay novedades sobre su paradero.