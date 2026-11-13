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Rastrillaje por tierra y agua

Desesperada búsqueda de un joven de 23 años en la Isla Jordán: ingresó al río Negro con amigos y desapareció

El hombre ingresó al agua junto a su pareja y un amigo, pero no logró salir del río. La mujer y el otro acompañante alcanzaron la orilla por sus propios medios y dieron aviso a las autoridades.

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Por Redacción Río Negro
Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 07:17
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El operativo se concentra en la zona de Isla Jordán, sobre el río Negro, donde el joven de 23 años desapareció este jueves por la tarde tras ingresar al agua

Un amplio operativo de búsqueda rastrilla el río Negro, a la altura de Isla Jordán, en Cipolletti, para dar con un joven de 23 años que desapareció este jueves 12 de noviembre por la tarde tras meterse al agua junto a su pareja y un amigo. La Comisaría 4° coordina las tareas, que continuarán desde las primeras horas de este viernes con el despliegue de todas las fuerzas de rescate.

La alerta llegó mediante un llamado anónimo a la línea de emergencias 109, que advirtió sobre una persona con dificultades para salir del agua en el sector de la chacra Ferrabut. Al llegar a la costa, los efectivos hablaron con un vecino que escuchó pedidos de auxilio y vio a una mujer salir del cauce, sin rastros del hombre que la acompañaba.

En el lugar ya estaba la pareja del joven, una chica de 19 años, junto a los equipos de Protección Civil y la Brigada Rural. Según su relato, ingresó al río con su novio y un amigo. En un momento perdió de vista a su pareja. Ninguno de los dos sabía nadar, y tanto ella como el acompañante alcanzaron la orilla por sus propios medios.

El joven buscado es alto, de contextura delgada, tez blanca y cabello negro con rulos. No tiene tatuajes y vestía solo un pantalón corto verde al momento de entrar al río. Esos datos orientan a los equipos que recorren la costa.

El rastrillaje se realizó por agua y por tierra. Trabajaron en conjunto efectivos de la Guardia de la Comisaría 4°, la Brigada Montada, Bomberos Voluntarios, Protección Civil y Prefectura Naval Argentina. Las fuentes oficiales no dieron a conocer la identidad del joven y, hasta el momento, no hay novedades sobre su paradero.

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