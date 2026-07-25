Golpe al microtráfico de droga en Neuquén: secuestraron un kilo de marihuana y detuvieron a una pareja en Loncopué

La Policía de Neuquén concretó un nuevo operativo contra el microtráfico de drogas en el interior provincial. Durante un allanamiento realizado en el barrio 30 Viviendas de la localidad de Loncopué, efectivos de la División Antinarcóticos Alto Neuquén secuestraron alrededor de un kilogramo de marihuana y demoraron a dos personas, que quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación se originó a partir de denuncias efectuadas por vecinos a través de la aplicación Neuquén Te Cuida y la plataforma web del Ministerio Público Fiscal (MPF). A partir de esos reportes, los investigadores identificaron a un hombre señalado como presunto responsable de actividades vinculadas a la venta de estupefacientes.

Investigación por venta de drogas en Loncopué: cómo se desarrolló el operativo

Según informaron fuentes policiales, las tareas investigativas comenzaron el 26 de junio y estuvieron a cargo de la División Antinarcóticos Alto Neuquén. Durante varias semanas, los efectivos reunieron pruebas que permitieron documentar presuntas maniobras de comercialización de drogas.

La pesquisa determinó que el sospechoso y una mujer, identificada como su pareja, presuntamente vendían estupefacientes tanto desde la vivienda allanada como en espacios públicos de dicha localidad neuquina. Además, los investigadores establecieron que también realizaban entregas bajo la modalidad de delivery utilizando un vehículo particular.

Con esos elementos, la Fiscalía solicitó la orden de allanamiento, que fue ejecutada en la noche de este viernes 24 de julio.

Qué secuestró la Policía durante el allanamiento

El procedimiento comenzó cerca de las 21 y se extendió hasta la madrugada. Durante la requisa, los efectivos encontraron aproximadamente un kilogramo de marihuana compuesto por flores de cogollo y plantas de cannabis sativa que se encontraban en proceso de secado.

Además, se secuestraron:

Una balanza digital de precisión.

Dinero en efectivo.

Elementos utilizados para el fraccionamiento de droga.

Teléfonos celulares.

Equipos informáticos.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, las dos personas demoradas fueron trasladadas a la Comisaría 26° de Loncopué, donde permanecieron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

Denuncias anónimas y combate al microtráfico

Desde la fuerza destacaron que la investigación fue posible gracias a las denuncias realizadas por vecinos a través de las herramientas digitales habilitadas para reportar delitos vinculados al narcotráfico. El caso se suma a otros procedimientos desarrollados en distintas localidades neuquinas en el marco de las investigaciones orientadas a combatir el microtráfico y la comercialización de estupefacientes a pequeña escala, una problemática que concentra gran parte de los operativos antinarcóticos en la provincia.