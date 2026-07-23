Un allanamiento realizado en el barrio Valentina Sur permitió secuestrar dos motocicletas, una de ellas con pedido de secuestro por robo, y demorar a dos jóvenes en el marco de una investigación por un ataque a disparos contra una vivienda registrado el pasado 15 de julio en Neuquén.

La medida fue ejecutada por personal de la Oficina de Investigaciones Zona Sur, con la colaboración de efectivos de la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, luego de una serie de tareas investigativas que permitieron identificar a uno de los presuntos involucrados.

Las imágenes permitieron identificar a un sospechoso

La investigación avanzó a partir del análisis de registros fílmicos y otras diligencias realizadas por los investigadores. Con esas pruebas, la Unidad Fiscal de Delitos Juveniles autorizó un allanamiento en un domicilio de Valentina Sur.

Los investigadores incautaron ambos vehículos.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una motocicleta CFMoto 700CL-X ADV que tenía un pedido de secuestro vigente en una causa por robo. Además, incautaron distintas autopartes que pertenecerían al mismo vehículo.

En el inmueble también secuestraron una motocicleta Honda Wave considerada de interés para la causa y tres prendas de vestir que serán analizadas por su posible vinculación con el ataque investigado.

Los demorados fueron entregados a sus familias

Como resultado del operativo, dos jóvenes fueron demorados y notificados de las actuaciones judiciales dispuestas por la autoridad interviniente.

Luego de cumplidas las diligencias, ambos fueron entregados a sus progenitores, mientras la investigación continúa para esclarecer el ataque armado y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados