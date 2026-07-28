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Buscan al motociclista

Murió una mujer de 70 años tras ser atropellada por una moto que escapó en Andacollo

La víctima fue trasladada de urgencia a Chos Malal, pero falleció a raíz de las graves lesiones sufridas. La Policía busca al responsable del hecho.

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Por Redacción Mejor Informado
Martes, 28 de julio de 2026 a las 12:53
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El siniestro ocurrió cerca de las 22, cuando, por causas que aún se investigan, la víctima fue embestida por una moto.

Una mujer de aproximadamente 70 años murió durante la noche del lunes luego de haber sido atropellada por una motocicleta cuyo conductor se dio a la fuga en la localidad de Andacollo.

El siniestro ocurrió cerca de las 22, cuando, por causas que aún se investigan, la víctima fue embestida por una moto. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia al hospital de Chos Malal, donde finalmente falleció.

Mientras tanto, la Policía lleva adelante distintas diligencias para identificar y localizar al motociclista que abandonó el lugar tras el impacto.

En tanto, desde la Municipalidad de Andacollo lamentaron el fallecimiento de la mujer. 

 

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