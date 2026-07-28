Una mujer de aproximadamente 70 años murió durante la noche del lunes luego de haber sido atropellada por una motocicleta cuyo conductor se dio a la fuga en la localidad de Andacollo.

El siniestro ocurrió cerca de las 22, cuando, por causas que aún se investigan, la víctima fue embestida por una moto. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de urgencia al hospital de Chos Malal, donde finalmente falleció.

Mientras tanto, la Policía lleva adelante distintas diligencias para identificar y localizar al motociclista que abandonó el lugar tras el impacto.

En tanto, desde la Municipalidad de Andacollo lamentaron el fallecimiento de la mujer.

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