Un violento y confuso episodio sacudió la tranquilidad del Barrio Guido de Viedma este domingo pasado el mediodía. Un hombre de 35 años fue hallado sin vida con una herida de arma de fuego en un departamento del segundo piso, cercano a la Escuela 22. La Fiscalía dispuso la demora de dos personas que se encontraban en el lugar mientras se realizan las pericias de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.

El episodio se registró alrededor de las 13:10 horas, cuando personal de la Comisaría 30 que realizaba tareas de prevención sobre la calle José Ignacio Rucci fue interceptado por un hombre que pedía auxilio a gritos. Según el reporte policial, el testigo manifestó que en el segundo piso de un edificio se escuchaban gritos, llantos y pedidos de ayuda.

Al ingresar al inmueble, los efectivos se encontraron en el primer piso con un joven de 27 años, visiblemente alterado, quien relató que su amigo se habría quitado la vida en el departamento superior. Al subir al segundo piso, la policía halló la puerta abierta y en el interior el cuerpo del hombre de 35 años. Junto a él estaba otro hombre de 34 años, que en medio de una crisis de nervios abrazaba el cuerpo de la víctima.

De inmediato se preservó el lugar y se dio aviso a la fiscal de turno, Mariana Giammona, quien ordenó la intervención de las unidades especiales para determinar la mecánica del hecho. En el lugar trabajaron el Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigación y la médica policial, quien confirmó el deceso por disparo de arma de fuego.

Por disposición de la Justicia, tanto el joven de 27 años como el hombre de 34 fueron demorados y quedaron a disposición de la Fiscalía. Se les practicará el dermotest y se tomarán declaraciones para establecer si se trató de una determinación extrema o si existió la participación de terceros. La causa permanece bajo estricto secreto de sumario mientras se aguardan los resultados de la autopsia.

El hecho generó conmoción en el barrio, donde vecinos se acercaron al lugar al enterarse de lo ocurrido. La investigación busca esclarecer un episodio que, por sus características, mantiene abiertas distintas hipótesis y que tendrá definiciones una vez concluidas las pericias técnicas y los informes forenses.