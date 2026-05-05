El hallazgo de una bala dentro del Concejo Deliberante de Bariloche encendió una señal de alerta este lunes, aunque desde la conducción del cuerpo buscaron bajarle el tono al episodio. El presidente del Concejo pidió “no dramatizar” y aseguró que la actividad continuó con normalidad, mientras se intenta determinar cómo apareció el proyectil en el edificio.

El episodio, que de por sí resulta inquietante, todavía está rodeado de incógnitas. Por ahora, no hay certezas sobre quién dejó la bala ni en qué contexto ocurrió. Frente a ese escenario, las autoridades decidieron revisar las cámaras de seguridad para reconstruir el momento exacto en que el objeto fue depositado.

Sin embargo, el mensaje oficial apuntó a desactivar cualquier clima de alarma. Desde la presidencia del Concejo insistieron en que la sesión de comisión se desarrolló sin interrupciones y remarcaron que eso es “lo importante”, en un intento por evitar que el hecho escale políticamente.

Ahora bien, más allá de la intención de llevar tranquilidad, lo ocurrido no pasa desapercibido. La aparición de una bala en un ámbito institucional sensible inevitablemente genera preocupación, sobre todo en una ciudad donde el clima político viene mostrando momentos de tensión en distintos ámbitos.

En ese sentido, el foco está puesto en las imágenes de seguridad. Allí podría estar la clave para entender si se trató de una amenaza, una advertencia o simplemente un hecho aislado sin mayor trascendencia. Por ahora, todo está bajo análisis.