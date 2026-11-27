Un auto robado que terminó reducido a una carcasa sobre la Ruta Provincial 68, cuatro personas dispersas en una zona de acantilados y un operativo de rescate que obligó a desplegar equipos de emergencia de ambos lados del río Limay. Detrás de esa secuencia dramática, que todavía intenta reconstruir la Justicia de Río Negro, apareció un nombre conocido en la crónica policial neuquina: Felipe Rubén Soazo, integrante de Los Felipitos y vinculado familiarmente con Los Bin Laden, bandas de delincuentes que sembraron terror en el barrio Bouquet Roldán y la Toma La Familia hace más de una década.

Felipe Rubén estuvo preso, cumplió condena y volvió a aparecer. Ahora cruzó los límites entre Neuquén y apareció en Río Negro en una zona de difícil acceso a orillas del Limay. La secuencia todavía debe ser reconstruida por los investigadores, pero el punto de partida fue el robo de un auto en Neuquén y su posterior aparición, completamente quemado, en jurisdicción rionegrina.

Una joven herida y un rescate en dos sectores

El operativo tuvo distintos escenarios. Una joven de 22 años fue localizada en una isla y pidió auxilio. Personal de Prefectura Naval intervino con una embarcación y logró trasladarla hasta una costa segura. La mujer presentaba lesiones y fue derivada al hospital de Villa El Chocón, donde quedó internada bajo custodia policial.

Mientras tanto, debajo de los acantilados fueron encontradas otras tres personas: dos hombres adultos y una adolescente de 15 años. Uno de los hombres tenía lesiones en el rostro y el otro se encontraba inconsciente. Los tres fueron rescatados por los equipos de emergencia y trasladados hacia la costa.

La complejidad del terreno y la falta de señal telefónica complicaron las comunicaciones. Una dotación de cuatro bomberos brigadistas de Cipolletti partió a las 12.08 con una embarcación y equipamiento para rescate vertical. También participaron efectivos policiales, bomberos de Villa El Chocón, Prefectura, Defensa Civil y personal de Salud.

El auto incendiado y la investigación en Río Negro

El hallazgo del Ford Focus gris sobre la Ruta Provincial 68 fue una de las claves para orientar la investigación. El vehículo estaba completamente consumido por el fuego y registraba un pedido de secuestro por robo en Neuquén.

La Fiscalía de Roca tomó intervención porque el automóvil fue encontrado en territorio rionegrino. Desde allí se ordenó la detención de los tres mayores y la demora de la menor involucrada con la correspondiente intervención de la SENAF. Mientras los investigadores buscan establecer qué ocurrió antes de que terminaran en la zona de los acantilados y cuál fue la participación de cada una.

Por ahora, el caso tiene varios interrogantes abiertos: cómo se produjo el robo del vehículo, quién lo incendió y por qué los cuatro involucrados terminaron separados en distintos sectores del río. La investigación deberá determinar también si el episodio del automóvil y el rescate responden a una misma secuencia.

Los Felipitos y el vínculo con Los Bin Laden

El nombre de Los Felipitos forma parte de una historia familiar que durante años tuvo presencia en la crónica policial de Neuquén. Ese grupo es una rama emparentada con Los Bin Laden, otra familia vinculada a episodios de violencia y delitos en la capital provincial.

Felipe Rubén Soazo aparece vinculado a distintas causas penales desde que era joven. En septiembre de 2017, accedió a una suspensión de juicio a prueba por cuatro expedientes que estaban en trámite: dos por tentativa de hurto, uno por encubrimiento y otro por tentativa de robo. La medida tenía una duración de dos años e incluía presentaciones periódicas ante la Fiscalía, 96 horas de trabajo comunitario y la realización de cursos de capacitación laboral.

Un año después, esa probation fue revocada tras una condena a tres años de prisión en suspenso por el robo a una remisera. En mayo de 2019 volvió a quedar bajo investigación: la Fiscalía lo acusó por un robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y por abuso de arma de fuego. En esa audiencia se le impuso prisión preventiva por 30 días.

En 2021, la Justicia de Río Negro dictó su sobreseimiento en una causa por infracciones a los artículos 205 y 239 del Código Penal, relacionadas con incumplimientos de las restricciones sanitarias durante la pandemia. La Fiscalía pidió su desvinculación porque no había reunido elementos suficientes para avanzar hacia el juicio. Por eso, ese expediente no debe presentarse como una condena ni como un antecedente penal firme.