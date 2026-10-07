Carlos Arias, señalado por el ataque que provocó la muerte de su hija de 3 años en Villa La Angostura, continúa internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Su estado de salud evoluciona favorablemente, aunque se estima que deberá permanecer al menos una semana más bajo atención médica.

El hombre permanece alojado en el área de terapia intensiva del centro de salud, aunque se indicó que su permanencia allí responde principalmente a que se trata de un sector más reservado. Según el informe médico, presenta una infección localizada en la zona de la herida por la que recibe tratamiento con antibióticos.

La evolución de su cuadro será determinante para los próximos pasos de la investigación judicial. Si mantiene una evolución favorable y recibe el alta dentro de los plazos previstos, la Justicia podría avanzar con la formulación de cargos aproximadamente dentro de una semana.

Mientras permanezca internado, Arias continúa bajo custodia policial. La detención se hará efectiva una vez que los profesionales médicos determinen que se encuentra en condiciones de abandonar el hospital, momento en el que quedará a disposición de la Justicia.

La hipótesis que maneja la justicia

El hecho ocurrió el sábado en una vivienda ubicada sobre la avenida Siete Lagos, en Villa La Angostura. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, Arias habría atacado con un arma blanca a su hija de 3 años durante el episodio.

La causa está a cargo del fiscal Adrián De Lillo y el asistente letrado Ramiro Amaya, bajo la supervisión del fiscal jefe Gastón Ávila, con intervención de efectivos de la Policía de Neuquén. La calificación provisoria es la de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por la hipótesis de que el ataque habría tenido como finalidad provocar sufrimiento a la madre de la niña.

La Justicia ya cuenta con el testimonio de la madre de la niña, quien se encontraba en la vivienda al momento del episodio y logró escapar por una ventana. La mujer fue asistida por vecinos y posteriormente recibió atención médica y acompañamiento psicológico, mientras la investigación continúa y se aguarda la evolución de Arias para definir los próximos pasos procesales.

Despidieron a Aythanna

Este martes, Pomona despidió a Aythanna Bakari Eluney, la niña de 3 años que murió tras el violento episodio ocurrido el sábado en Villa La Angostura y por el que está acusado su padre, Carlos Arias. La jornada estuvo marcada por una intensa lluvia que acompañó el último adiós a la pequeña.

Desde las 10 hasta las 18, familiares y allegados se acercaron a la sala velatoria municipal para despedir a Aythanna. Luego, sus restos fueron trasladados al cementerio local, donde se produjo el encuentro de las familias de Anahí, la madre de la niña, y de Carlos Arias.