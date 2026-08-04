Otro caso de crueldad animal conmociona a Neuquén, Senillosa, tras conocer el caso de un hombre que apuñaló y mató a un perro que estaba atacando a su mascota.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 del domingo en Senillosa, cuando un llamado alertó a la Comisaría 11 sobre una pelea de perros en la esquina de Pascual Puente y Sixto Zapata del barrio Costa del Limay.

Allí los efectivos se encontraron a un pitbull sin vida y otro con una herida en el cuello. Tras confirmar que era un caso de maltrato animal, se dio intervención de la Fiscalía de Delitos Ambientales a cargo de Julieta González.

La fiscal solicitó fotografía de los canes, el inicio de las actuaciones judiciales, la notificación del presunto agresor y la realización de entrevistas grabadas.

Cómo se dio el ataque

Según relataron, los dos perros de raza pitbull con cruza de rottweiler escaparon de su vivienda cuando el portón quedó entreabierto e ingresaron al patio de una casa vecina.

Allí atacaron a un perro caniche, de menor tamaño, que habitualmente estaba suelto.. El mismo quedó herido, por lo que intervino un adolescente de 17 años para intentar separarlos.

Al ver que su hijo ingresaba a la casa con sangre, su padre agarró un cuchillo, salió y mató a uno de los pitbull, además de herir al otro en el cuello.

La situación del presunto agresor

Horas más tarde, el presunto atacante se presentó en la comisaría y brindó su versión del hecho, alegando que los perros invadieron su casa para atacar a su mascota.

Fuentes policiales confirmaron que el hombre no registra antecedentes por episodios similares ni existían conflictos previos entre ambas familias.

La investigación sigue abierta y buscan determinar responsabilidades.