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Pudo ser peor

Un hombre de Centenario hablaba por teléfono al costado de la Ruta 51 cuando su auto comenzó a prenderse fuego

El hombre viajaba por Ruta 51 a kilómetros de la rotonda que va hacia Ruta 8 cuando frenó y su auto comenzó a incendiarse.

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Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 13 de julio de 2026 a las 10:08
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Foto Centenario Digital.

Un auto Ford Mondeo finalizó con daños materiales en su interior luego de un incendio ocurrido el domingo 12 por la tarde en la Ruta N°51, a unos 4 kilómetros de la rotonda que deriva hacia la Ruta 8. En el mismo viajaba un hombre de Centenario.

Según relató, se había detenido en la banquina y estaba hablando por teléfono. En ese momentos, por causas que se intentan determinar, comenzó a salir humo del vehículo y se prendió fuego.

Afortunadamente no hubo heridos ya que el conductor pudo alertar a bomberos voluntarios de Centenario y mientras aguardaban su llegada otros automovilistas colaboraron con extintores para apagar el fuego.

Una dotación arribó en el móvil 19 para continuar con las tareas y verificar que no hubiera riesgo de que el fuego se propague.

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