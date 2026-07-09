El ministerio de Infraestructura, a través de La Dirección Provincial de Vialidad, lleva ejecutado el 30% de la obra de colocación de señalización luminosa en la intersección de Ruta Provincial 7 -acceso Jaime de Nevares- y calle Belgrano, en la ciudad de Centenario. La intervención da respuesta a un histórico pedido de vecinos e instituciones de la zona para resguardar la seguridad vial de automovilistas y peatones que transitan diariamente por uno de los cruces más conflictivos del ejido urbano.

Esta intersección concentra un alto flujo vehicular y peatonal. En el sector se encuentra el CPEM N°1, además de clubes deportivos, comercios, centros de salud barriales e instituciones educativas y sociales que generan un cruce permanente de estudiantes, familias y trabajadores.

Durante años, la comunidad de Centenario solicitó formalmente la instalación de un semáforo para ordenar el tránsito y reducir los riesgos de siniestros. Con esta obra, el Gobierno Provincial da cumplimiento a ese reclamo, priorizando la protección de la vida y la accesibilidad segura a las instituciones de la zona.

Detalles de la obra

La obra se ejecuta mediante contratación directa bajo el Contrato de Obra Pública Nº 082/26, por un monto total de 120.000.000 de pesos y un plazo de ejecución de 90 días corridos. Los trabajos comprenden la instalación integral del sistema semafórico en el acceso Jaime de Nevares e incluyen:

Movilización de obra e instalación eléctrica completa del sistema.

Cabezales vehiculares principales correspondientes a las dos calzadas centrales y cabezales para movimientos de giro a derecha e izquierda.

Cabezales repetidores laterales y para movimientos transversales.

Equipos peatonales completos con señalización reglamentaria.

Instalación eléctrica y tendido: un pilar para alojamiento de medidor y tablero eléctrico.

Controlador de 5 movimientos, equipo semafórico de 300mm con led verde, amarillo y rojo, giros rojos y verdes, viseras, frentes de semáforo, columnas de hierro con base de hormigón y puesta a tierra, pescante y poste de madera.

La obra es ejecutada por la empresa C.C Instalaciones Eléctricas y actualmente presenta un 30% de nivel de ejecución. Ya se completó la movilización de obra y se avanza en el tendido eléctrico subterráneo, colocación de bases de hormigón para columnas y montaje del pilar monofásico. En las próximas semanas se iniciará la instalación de los cabezales y el controlador.

Una vez finalizada, la señalización luminosa permitirá ordenar los giros, dar tiempo seguro de cruce a peatones y estudiantes de la CPEM N°1 y demás instituciones, y reducir la siniestralidad en un punto neurálgico de Centenario.

Desde Vialidad Provincial se solicita a los conductores circular con precaución por la zona de obra, respetar la señalización provisoria y al personal de seguridad