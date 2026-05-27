Un hombre de 31 años fue detenido este martes por personal de la Comisaría 31º de Roca, acusado de protagonizar un grave episodio de violencia de género contra su pareja en una vivienda ubicada sobre Avenida Roca.

El hecho fue alertado al Centro de Emergencias 911 por una vecina que solicitó presencia policial ante una discusión de pareja en la que también habría estado presente un menor de edad. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una joven de 23 años, quien relató que durante la discusión su pareja la habría ahorcado y amenazado con incendiar la vivienda.

La víctima logró escapar del domicilio y pedir ayuda a vecinos del sector para comunicarse con su madre, mientras el agresor abandonaba la casa. Con las características aportadas por la mujer, otro móvil policial que realizaba recorridas preventivas logró localizar al sospechoso en inmediaciones de calles Chingolo y Río Negro. El hombre fue identificado y posteriormente detenido por disposición judicial.

La Fiscalía N.º 3 de Roca tomó intervención en el caso y dispuso el inicio de actuaciones por el delito de amenazas, quedando el acusado detenido a la espera de nuevas diligencias judiciales. El procedimiento es parte de las acciones de prevención y respuesta inmediata que la Policía de Río Negro lleva adelante en casos de violencia intrafamiliar y de género, reforzando la coordinación con el Ministerio Público y los organismos de asistencia.

El episodio generó preocupación en el barrio y volvió a poner en agenda la necesidad de fortalecer las políticas de protección y acompañamiento a las víctimas, en un contexto de creciente demanda de intervención institucional frente a situaciones de violencia.