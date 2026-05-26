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Impactante juicio en Río Negro

Once víctimas, 25 testigos y un maestro en el banquillo: comienza el juicio por abuso sexual en San Antonio Oeste

El 9 de junio se abrirá en Viedma el debate oral y público contra un maestro de San Antonio Oeste acusado de abuso sexual simple en perjuicio de once niñas. El proceso se extenderá durante cinco jornadas y estará a cargo de un tribunal colegiado. 

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 26 de mayo de 2026 a las 20:11
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La Fiscalía sostiene que el maestro se aprovechó de su rol docente para someter a las alumnas a tocamientos durante las clases.

La cuenta regresiva terminó: el 9 de junio se sentará en el banquillo un docente acusado de haber abusado sexualmente de once alumnas de una escuela primaria de San Antonio Oeste. La Fiscalía lo acusa de haber utilizado su posición de maestro para perpetrar los hechos, y la escala penal prevista oscila entre 3 y 12 años de prisión.

El proceso se desarrollará ante un tribunal integrado por tres jueces técnicos y se extenderá durante cinco jornadas. En la primera audiencia, luego de que cada parte exponga su teoría del caso, se reproducirán doce entrevistas de Cámara Gesell: once correspondientes a las víctimas y una a una testigo menor de edad. Luego, la perito interviniente detallará las características de los relatos, aportando un análisis técnico que promete ser clave.

El 10 de junio declararán familiares de las víctimas, mientras que el 11 de junio será el turno de profesionales de salud mental e informática, quienes presentarán pericias y elementos analizados durante la investigación. El 12 de junio se escucharán testigos ofrecidos por la defensa del acusado, incluidas madres de las niñas, y se reproducirán nuevos fragmentos de entrevistas de Cámara Gesell.

La teoría del caso del Ministerio Público es contundente: el maestro hacía sentar a las alumnas sobre su falda y allí les realizaba tocamientos. Para la Fiscalía, se trata de un abuso sexual simple cometido mediante el aprovechamiento de la posición de autoridad que ejercía en el ámbito escolar.

Finalmente, el 16 de junio se realizarán los alegatos de clausura. Tres días después, el tribunal dará a conocer el veredicto que definirá el futuro del imputado. 

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