Un hombre fue condenado a tres años y diez meses de prisión efectiva por haber golpeado y amenazado a su pareja en un caso de violencia de género ocurrido en Lamarque. El hecho sucedió en octubre pasado, delante de los hijos menores de edad de la mujer, y el acusado reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado, por lo que ya comenzó a cumplir la pena.

Todo ocurrió dentro de la vivienda que compartían. Allí vivían la mujer, un hijo de ella y dos niños en común con el ahora condenado. Según se reconstruyó durante la investigación, la agresión fue física y verbal, y se dio frente a los chicos, que presenciaron cómo su madre era atacada.

La denuncia activó la intervención policial y también la participación de organismos de protección de la niñez. Los informes médicos confirmaron que las lesiones fueron leves, pero el contexto en el que ocurrieron agravó la situación: se trató de un episodio de violencia ejercida por un hombre contra su pareja.

Además del testimonio de la mujer, se sumaron otras pruebas. Uno de los hijos declaró en un espacio especial preparado para evitarle mayor exposición. También se tuvo en cuenta un antecedente condenatorio previo del acusado, lo que influyó en el pedido de pena.

El acuerdo judicial se alcanzó entre la fiscalía, la defensa oficial y con el consentimiento de la víctima. En la audiencia, el hombre aceptó haber cometido los hechos y manifestó su conformidad con la condena. Finalmente, el juez interviniente revisó lo presentado y dio validez al acuerdo. De esta manera, el proceso se resolvió sin llegar a un juicio oral tradicional y el condenado ya se encuentra cumpliendo la pena de prisión efectiva.