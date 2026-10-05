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Herida de arma blanca

El hombre que murió apuñalado en Neuquén era conocido en la venta ambulante

El cuerpo fue hallado por una pareja que dio aviso a las autoridades. Buscan las cámaras de la zona y muchos vecinos lo despidieron en redes ya que lo conocían por recorrer las calles neuquinas.

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Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 05 de octubre de 2026 a las 14:30
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Por el momento no trascendió que haya ningún detenido.

El hombre hallado sin vida con una herida de arma blanca el sábado a la tarde en calles Gobernador Anaya y 12 de Septiembre, cerca de las vías del tren, fue identificado.

Según el relato, una pareja que pasaba por la zona encontró el cuerpo con una herida en el pecho. Se dio aviso a las autoridades y confirmaron que estaba sin signos vitales.

La víctima habría sido apuñalada y las autoridades buscan cámaras cercanas y testimonios para dar con el responsable.

El hombre, de unos 50 años, fue identificado como Mariano Morales, apodado "Rulo". Tras conocerse el crimen, la expareja de la víctima publicó en redes sociales que piden justicia por Morales y muchos conocidos lo despidieron, ya que era un vecino reconocido por recorrer la calle.

Habría fallecido por una puñalada en el tórax y se cree que se encontraba en situación de calle. Algunos vecinos comentaron que solían ver a "Marianito" vendiendo bolsas afuera de un reconocido hipermercado neuquino, como forma de ganarse la vida.

Por el momento continúa la investigación para averiguar qué paso en las horas previas al ataque y quién sería el responsable.

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