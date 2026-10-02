El juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko comenzó este viernes 2 de octubre en la Ciudad Judicial de Neuquén. El único acusado es Roberto Daniel Sánchez, quien llega al debate imputado como autor de un homicidio triplemente calificado.

Durante el alegato de apertura, el fiscal jefe Agustín García presentó ante el jurado popular la acusación del Ministerio Público Fiscal y explicó los tres agravantes que, según el planteo de la Fiscalía, configuran el delito atribuido al acusado.

Roberto Daniel Sánchez, único acusado, enfrenta un juicio por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

La acusación de la Fiscalía

“Tenemos un homicidio triplemente agravado: porque existió ensañamiento ya que se le provocó a la víctima un sufrimiento y un dolor más allá del necesario para darle muerte; también porque se actuó por odio hacia la identidad de género de ella; y porque se lo cometió mediando violencia de género”, expresó García.

El fiscal jefe se refirió también a la vida de la víctima y remarcó que Azul Semeñenko tenía 49 años y era una trabajadora estatal. “Tenía múltiples vulnerabilidades, pero acá no estamos para juzgar su vida, sino para juzgar qué le hizo Roberto Daniel Sánchez la madrugada del 25 de septiembre de 2025”, puntualizó.

Ante los 16 integrantes del jurado, el fiscal jefe Agustín García sostuvo que buscarán acreditar la responsabilidad de Roberto Daniel Sánchez en el homicidio.

El debate comenzó a las 9 en la sala 12 de la Ciudad Judicial. García estuvo acompañado por las asistentes letradas Agustina Bouyer y Agustina Jarry. Por la querella, que representa a la familia de la víctima, intervinieron el abogado Fernando Gómez y la abogada Shirley Sarasola. Ambos acompañaron el pedido del Ministerio Público Fiscal para que Sánchez sea declarado culpable.

“Para probar este hecho vamos a presentar prueba a través de personal policial, de licenciados en criminalística, de médicos, psiquiatras, psicólogos, antropólogas, además de audios de intervenciones telefónicas”, destacó García.

Las instrucciones al jurado

El juez de garantías Luciano Hermosilla está a cargo de dirigir el debate. Antes de los alegatos de apertura, brindó instrucciones generales a las 16 personas que integran el jurado popular: 12 titulares y cuatro suplentes.

“Son ustedes quienes van a ver la prueba y deben evaluarla sin prejuicios ni sesgos ni sentimientos”, planteó el magistrado.

Hermosilla también explicó el estándar que deberá utilizar el jurado al momento de evaluar la acusación y las pruebas incorporadas durante el debate: “El convencimiento que tienen que lograr ustedes es más allá de toda duda razonable; es un convencimiento que está despojado de algún tipo de duda que no puede ser ficticia, imaginaria o basada en prejuicios o sentimientos”, detalló.

Cómo sostiene la Fiscalía que ocurrió el crimen

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y la querella, el hecho ocurrió durante la madrugada del 25 de septiembre de 2025 en el domicilio de Sánchez, ubicado en calle Copahue al 1.100. Según el planteo fiscal, ambos llegaron hasta ese lugar después de que el acusado abordara a Azul Semeñenko mientras ella ofrecía servicios sexuales en la esquina de Félix San Martín y Santa Cruz. “En algunas ocasiones ella solía ofrecer trabajo sexual”, indicó García durante su exposición.

Roberto Daniel Sánchez enfrenta una acusación cuya calificación legal contempla como única pena posible la prisión perpetua.

Siempre de acuerdo con la acusación, una vez en la vivienda, Sánchez asesinó a Semeñenko mediante golpes con elementos contundentes y al menos 25 heridas de arma blanca. Esas lesiones le provocaron una hemorragia interna masiva como consecuencia de daños en el corazón y la aorta torácica.

Después del ataque, según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el acusado trasladó el cuerpo de la mujer trans en su camioneta. El cuerpo estaba envuelto en una lona y atado con alambres y sogas.

El traslado tuvo como destino un canal de desagüe ubicado sobre calle Pergamino, donde el cuerpo fue encontrado el 14 de octubre por personas que ocasionalmente pasaron por el lugar. “Lo arrojó ahí para intentar ocultarlo, la madrugada del día siguiente al hecho: el 26 de septiembre, cerca de las 4 de la madrugada”, precisó García.

La calificación legal

La acusación contra Sánchez es por homicidio triplemente calificado por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor.

La figura legal atribuida contempla como única sanción la pena de prisión perpetua.

Con la presentación de la Fiscalía y la querella comenzó formalmente el debate en el que el jurado popular deberá evaluar la prueba que será presentada durante las jornadas de juicio y determinar, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el juez, si la acusación quedó acreditada más allá de toda duda razonable.