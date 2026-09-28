Un conductor de 58 años fue detenido en Cinco Saltos luego de protagonizar una persecución policial, conducir bajo los efectos del alcohol e intentar atropellar a efectivos que procuraban detener su marcha. El procedimiento terminó con el secuestro de una camioneta Fiat Strada y el inicio de actuaciones judiciales por atentado, resistencia a la autoridad y lesiones.

La intervención comenzó durante la noche del sábado, cuando la Policía recibió varios llamados que alertaban sobre maniobras peligrosas realizadas por una camioneta blanca sobre la Ruta Nacional 151 y sectores urbanos de la ciudad. A partir de esa información, personal de la Comisaría Séptima localizó el vehículo circulando a gran velocidad por la avenida Sarmiento.

Al advertir la presencia del personal policial el conductor ignoró las señales de detención y dirigió el rodado hacia los efectivos, quienes debieron realizar maniobras evasivas para evitar ser embestidos. La persecución continuó hasta que la camioneta fue interceptada en la intersección de las avenidas Sarmiento y Rivadavia.

Al momento de la detención, el hombre se resistió al procedimiento, lanzó amenazas e intentó agredir físicamente a los policías. La situación obligó a solicitar refuerzos para poder reducirlo y concretar la aprehensión.

El test de alcoholemia arrojó 2,02 gramos de alcohol por litro de sangre y el vehículo quedó secuestrado

Durante el forcejeo, un Oficial Inspector sufrió lesiones en sus extremidades superiores y debió recibir asistencia médica. Posteriormente, el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó un resultado positivo de 2,02 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces por encima del límite permitido para conducir vehículos particulares.

Por disposición de la fiscalía de turno, la camioneta quedó secuestrada de manera preventiva mientras avanza la investigación sobre los hechos.