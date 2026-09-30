La lluvia volvió a complicar este miércoles por la mañana la circulación sobre la Ruta Nacional 22 entre Regina y Chichinales: en cuestión de pocos minutos se produjeron dos choques, uno protagonizado por un camión que terminó contra el guardarraíl central y otro que involucró a dos autos y otro transporte de cargas. Hubo importantes daños materiales, un camionero fue trasladado al hospital de manera preventiva y, en el segundo hecho, no se registraron personas heridas.

El primero ocurrió minutos antes de las 10, a la altura del kilómetro 1220, en jurisdicción de Chichinales. Un Scania con semirremolque circulaba por la ruta cuando su conductor, un hombre de 55 años oriundo de la provincia de Buenos Aires, perdió el control del vehículo en medio de las condiciones de la calzada resbaladiza por la lluvia.

A partir de allí, el transporte terminó impactando contra el guardarraíl central. La maniobra provocó que el camión hiciera efecto tijera, quedando en una posición que obligó a extremar las precauciones de quienes transitaban por ese sector. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial y Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar para resguardar la zona.

Además, una ambulancia trasladó al camionero hasta el hospital de Chichinales para una evaluación médica preventiva. Según la información disponible, no se habían informado lesiones de gravedad.

Pero mientras todavía se trabajaba sobre ese episodio, la Ruta 22 volvió a convertirse en escenario de otro choque. Esta vez fue a la altura del kilómetro 1130, en el cruce con la avenida General Paz de Villa Regina.

El joven que conducía el Peugeot 208 rozó el eje del camión y luego impactó contra un Renault Fluence

En ese lugar quedaron involucrados un Peugeot 208 conducido por una joven de 27 años, un Renault Fluence al mando de un hombre de 68 y un Mercedes Benz con batea de cemento conducido por un hombre de 50 años. Los tres vehículos circulaban en sentido este-oeste.

De acuerdo con las primeras pericias, el Peugeot intentó realizar una maniobra de sobrepaso y terminó rozando el eje trasero del camión. A partir de ese contacto, el auto impactócontra el guardarraíl central y luego terminó impactando contra el lateral del Renault Fluence.

El choque provocó importantes daños en los vehículos menores, pero esta vez el saldo fue menos dramático: no hubo personas lesionadas. El episodio, sin embargo, volvió a generar complicaciones en la circulación sobre uno de los principales corredores viales del Alto Valle.