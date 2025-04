El fisgón de Huiliches: tiene casa pero elige vivir en la calle y atormenta a los vecinos

Ya no viven tranquilos, se sienten acosados. Los niños que antes jugaban en la calle ya no lo hacen. Debieron reforzar las puertas, activar las alarmas y anotar en la heladera el número del móvil policial del barrio. Aunque borracho y muchas veces desdibujado por el uso de estupefacientes el Fisgón de la Picún, como le llaman, no deja tranquilos a los vecinos del barrio Huiliches. No solo por su presencia, sino por las visitas sospechosas que recibe y su afán por mostrar en público sus partes sin sol.

Los propios habitantes del lugar manifestaron preocupación en reiteradas oportunidades por el hombre que elige vivir en la calle. Según explican "tiene casa, tiene dinero, pero le gusta vivir así". El problema no solo radica en su condición, sino en que es un aficionado por el exhibicionismo y le atribuyen compañías vinculadas a hechos delictivos en la zona.

Se trata de un hombre que desde hace algunos años eligió la vereda ubicada en calle Picún Leufú entre Galarza y Antártida Argentina, en el oeste neuquino. Allí el hombre permanece en la entrada de una casa cuya familia se encuentra altamente preocupada .

Los dueños de la casa están preocupados por la situación.

"No pueden salir a hacer sus actividades tranquilos porque siempre tienen la casa vigilada. Es bastante engorroso para ellos", explicó la vecina del barrio Gloria Soto a La Primera Mañana , el matutino emitido por AM550.

Terror en los vecinos del barrio

Además de ese problema deben convivir con vómitos, heces y orina del "Fisgón de la Picún Leufú"-y de otros hombres también- que habitan la vereda, sumando los clásicos residuos de vino en caja que quedan en el lugar.

Como si fuera poco, en más de una oportunidad el hombre opta por el exhibicionismo "dejando sus partes íntimas a la vista de todos, incluidos niños y niñas".

Aunque no hay pruebas que demuestren que los hechos estén vinculados directamente con esta persona-que incluso sabe mostrarse amable con los vecinos- desde el barrio han identificado que "hay gente que se agrega a estar con él y generalmente son personas encapuchadas que vigilan la zona".

El lugar exacto donde duerme el hombre.

En palabras de la vecina, los delincuentes aprovechan como punto de control el lugar donde reside el Fisgón de la Picún. "Durante los últimos meses hubieron muchos robos", explicó la vecina. En el pasado mes de marzo se sufrieron varios hechos delictivos: una niña fue asaltada a plena luz del día, robaron una moto de un patio e ingresaron a varias viviendas.

La preocupación llevó a que los vecinos se reúnan con comisarios de la dependencia cercana, pero dicen que no pueden sacarlo del lugar. Además, la familia de este hombre ha intentado llevarlo nuevamente a su hogar, pero "siempre se escapa y vuelve".