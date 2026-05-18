El Casco Viejo de Centenario atraviesa días de preocupación por un joven que se cree estaría bajo efectos de las drogas y en menos de una hora provocó tres incendios, además insultó a vecinos.

El hecho ocurrió este domingo, alrededor de las 19, cuando el sujeto prendió en llamas pastizales cerca del Cementerio, además de un árbol. Se supo que se encuentra en situación de calle y personal policial de la Comisaría Quinta ya lo pudo identificar en base a cámaras de seguridad, vestía un camperón gris y llevaba una mochila negra.

Metros más adelante insultó a una vecina afuera de un complejo de departamentos y también luego a otra que iba caminando. Segundos después comenzó en la esquina a revolver un tacho de basura, antes de seguir lo prendió fuego.

Afortunadamente las llamas fueron contenidas por vecinos que salieron de sus hogares con baldes de agua, antes de que el fuego llegue a afectar un auto.

A menos de una cuadra el joven intentó también prender un sector próximo a un comercio, pero tras ser visto por trabajadoras, se dio a la fuga. Sin embargo siguió caminando y más adelante también incendió basura de un contenedor. Allí intervinieron bomberos.

Mientras efectivos policiales tomaban testimonios a testigos y analizaban filmaciones aportadas por frentistas, el sujeto siguió caminando hacia la zona de la primera rotonda y los móviles fueron hacia ese lugar para tratar de identificarlo.

Desde Centenario han destacado que hace un mes ocurrió un incendio similar en el mismo Casco Viejo, donde en una noche muy ventosa prendieron fuego un árbol y hojas secas.