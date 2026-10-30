El hombre acusado de participar en el homicidio de Mauricio Adán Isla, ocurrido el 6 de octubre de 2025 en Centenario, fue detenido nuevamente en Neuquén capital después de haberse fugado de la prisión domiciliaria. La Policía lo encontró el miércoles 28 de octubre en una vivienda del oeste de la ciudad.

Tras su recaptura, la Justicia dispuso que permanezca bajo prisión preventiva durante cuatro meses. El imputado había cortado la tobillera electrónica que permitía controlar sus movimientos y tenía una orden de captura vigente.

La situación del acusado es diferente de la de los otros cuatro involucrados en el crimen, que ya fueron condenados mediante un procedimiento abreviado a penas de entre 10 y 23 años de prisión efectiva.

Cómo fue la recaptura del quinto acusado

La búsqueda del imputado había comenzado el 26 de septiembre, luego de que se perdiera su rastro y se emitiera una orden de rebeldía y captura.

De acuerdo con la información judicial, el hombre cumplía prisión domiciliaria y utilizaba un dispositivo electrónico de monitoreo. Sin embargo, interrumpió el control al cortar la pulsera y abandonar el lugar donde debía permanecer.

Finalmente, personal policial lo localizó el miércoles 28 de octubre durante un allanamiento en una vivienda del oeste de Neuquén capital.

Luego de la detención, se realizó una audiencia en la que la fiscalía solicitó que el acusado continuara privado de su libertad bajo un régimen de prisión preventiva. El pedido fue concedido por el plazo de cuatro meses.

Cuáles fueron las condenas por el homicidio de Mauricio Isla

El homicidio de Mauricio Adán Isla ocurrió el 6 de octubre de 2025, en Centenario. Por el hecho, cuatro personas reconocieron su participación y fueron condenadas mediante un procedimiento abreviado.

Las penas establecidas fueron:

Katherine Guadalupe Gualmes: 23 años de prisión efectiva.

Alexis Enrique Martirena: 23 años de prisión efectiva.

Matías Ezequiel Farías: 10 años de prisión efectiva.

Priscila Yamila Rodríguez: 10 años de prisión efectiva.

La homologación del acuerdo se realizó ante un tribunal colegiado de Neuquén, que evaluó los términos propuestos por la fiscalía y las defensas.

La situación del quinto imputado quedó pendiente de resolución por separado, debido a que no había sido juzgado junto con los otros cuatro participantes

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Cómo ocurrió el crimen en Centenario

Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, el homicidio ocurrió durante la madrugada del 6 de octubre de 2025, en inmediaciones de Peatonal 4 y calle Nicaragua al 400, en Centenario.

La investigación estableció que Isla fue perseguido y atacado por varias personas en la vía pública. Como consecuencia de la agresión, sufrió 11 heridas de arma blanca y murió a raíz de una hemorragia.

La causa tuvo distintas etapas procesales: primero se formularon cargos contra los involucrados, luego se avanzó con la investigación y finalmente cuatro de ellos aceptaron su responsabilidad en un procedimiento abreviado.