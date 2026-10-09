Cuatro personas fueron declaradas penalmente responsables por el homicidio de Mauricio Adán Isla, quien fue golpeado y apuñalado en la vía pública y murió en una avenida de Centenario. En una audiencia de procedimiento abreviado realizada este jueves 8 de octubre, la Justicia homologó un acuerdo que estableció penas de entre 10 y 23 años de prisión efectiva para Catherine Guadalupe Gualmes, Alexis Enrique Martirena, Matías Ezequiel Farías y Priscila Yamila Rodríguez.

La audiencia estuvo a cargo de un tribunal colegiado integrado por los jueces Marco Lúpica Cristo, Federico Sommer y Lucas Yancarelli. La fiscal del caso, Lorena Juárez, y el asistente letrado Maximiliano Jávega presentaron el acuerdo, que contó con el consentimiento de la familia de la víctima y la aceptación de responsabilidad por parte de las cuatro personas imputadas.

En una segunda instancia de la audiencia, las partes debatieron las penas que debían cumplir los acusados. La fiscalía solicitó 23 años de prisión efectiva para Catherine Guadalupe Gualmes y Alexis Enrique Martirena, mientras que para Matías Ezequiel Farías y Priscila Yamila Rodríguez pidió 10 años de prisión efectiva para cada uno.

Homicidio simple: no hubo premeditación

Los jueces homologaron el acuerdo en todos sus términos y declararon a los cuatro como coautores del delito de homicidio simple, previsto en los artículos 79 y 45 del Código Penal.

Durante la audiencia también se presentó una modificación de la calificación jurídica, que pasó de homicidio agravado a homicidio simple en carácter de coautores. Según explicó el Ministerio Público Fiscal, la decisión se fundamentó en que la presencia de Isla en el lugar fue imprevista y que la agresión no respondió a un plan coordinado con premeditación.

El acuerdo contó con el consentimiento de la familia de Isla, que estuvo asistida por Clara Mercurio, integrante del Servicio de Atención a la Víctima y Testigos (SAVyT). Además, el tribunal dispuso prorrogar por dos meses las medidas cautelares que cumplían los condenados, entre ellas la prisión preventiva y la detención domiciliaria, mientras el caso pasa a la instancia de ejecución de la pena.

Cómo fue el ataque en Centenario

De acuerdo con la teoría del caso presentada por la fiscalía, el homicidio ocurrió el 6 de octubre de 2025, entre las 00 y las 00.20, en inmediaciones de la Peatonal 4 y calle Nicaragua al 400, en la ciudad de Centenario.

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, Isla se presentó en una vivienda de ese sector. Un hombre que se encontraba en el domicilio convocó mediante mensajes telefónicos a Gualmes y Martirena, quienes llegaron acompañados por Farías. Junto con Rodríguez, persiguieron a la víctima hasta acorralarla en la vía pública, donde cayó al suelo.

En ese momento, Gualmes y Martirena lo apuñalaron, mientras Rodríguez lo golpeó y Farías participó activamente al cercarlo para impedir que escapara. Como consecuencia de la agresión, Isla sufrió 11 heridas de arma blanca y murió en el lugar a raíz de la hemorragia.

Con la homologación del acuerdo, los cuatro acusados fueron declarados penalmente responsables del homicidio y se establecieron las penas de prisión efectiva que deberán cumplir.

Mauricio Adán Isla, tenía 26 años. El joven era malabarista y vecinos y amigos lo recuerdan como una persona amable y que no tenía conflictos en la calle.



