Sol Campos, la tía del joven asesinado en Valentina Sur, aseguró que Rodrigo Campos, su sobrino, “no tenía ninguna vinculación” con los agresores.

La mujer contó que el cuerpo de la víctima no fue entregado de forma inmediata a su familia por trámites administrativos y judiciales. Es por eso que el sepelio del adolescente será este miércoles de 11 a 19 en la sala velatorio del barrio.

“Estamos destrozados, mi sobrino no tenía que estar en ese lugar”, expresó Campos en el sitio Noticias 7. El joven fue herido de bala cuando fue a comprar una hamburguesa a un carrito gastronómico del barrio, cerca de las 23.30 del lunes.

Además, señaló que se enteraron de la detención de dos personas a través de los medios de comunicación y que aún no cuentan con información oficial sobre allanamientos o avances procesales. Según informaron fuentes judiciales, la formulación de cargo de los sospechosos se realizará este jueves.

“Queremos claridad y justicia”, manifestó la tía e indicó que la familia evalúa los pasos a seguir mientras continúa la investigación del homicidio.

Este martes, desde el CPEM 49, colegio al que asistía Rodrigo, expresaron su dolor y enviaron el pésame a la familia: “La comunidad del C.P.E.M 49 lamenta con profundo pesar la pérdida de quien fuera nuestro estudiante Campos Rodrigo, acompañamos a su familia en este doloroso momento”.