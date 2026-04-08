El velorio de Rodrigo Campos, el joven de 19 años asesinado en el barrio Valentina Sur de Neuquén, se desarrolla este miércoles con una fuerte presencia policial. La medida de seguridad fue dispuesta tras la denuncia de amenazas recibidas por la familia a través de redes sociales.

El sepelio se realiza desde las 11 y hasta las 19 en la sala velatoria CALF del barrio, luego de que el cuerpo fuera entregado a la familia tras demoras administrativas y judiciales.

El crimen que conmocionó a Valentina Sur

Rodrigo Campos fue asesinado el lunes cerca de las 23.30, cuando quedó en medio de un tiroteo en la zona de Puerto Deseado y Juan Antonio Fernández. De acuerdo a los primeros datos, el joven había salido a comprar comida cuando se produjo la balacera.

Sol, la tía de la víctima sostuvo que la víctima no tenía relación con los agresores. “No tenía ninguna vinculación”, afirmó, quien remarcó que se trató de un hecho ajeno que terminó de forma fatal.

Vecinos del barrio indicaron que los atacantes se movilizaban en motocicletas y que se escucharon múltiples disparos en plena noche. La principal hipótesis apunta a un enfrentamiento entre bandas antagónicas.

Durante el ataque también resultó herida una adolescente de 15 años, quien ya fue dada de alta y se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes oficiales.

Investigación y contexto de violencia

El hecho se suma a otros episodios recientes de violencia en Valentina Sur, un barrio que en los últimos días registró ataques armados similares.

La investigación continúa en manos de la Policía y la Justicia, que buscan identificar a los responsables del tiroteo y determinar las circunstancias exactas del crimen de Rodrigo Campos.