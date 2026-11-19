A través de diferentes combinaciones aéreas, los hinchas argentinos de Boca Juniors van arribando a Colombia y esta tarde llevaron a cabo el primer banderazo en la ciudad de Cartagena de cara a la final de la Copa Sudamericana.

El partido ante Atlético Mineiro será el sábado a las 17 en la ciudad de Barranquilla, pero la playa del país cafetero se convirtió en un punto de encuentro, distante a unos 120 kilómetros de la ciudad que fue designada como sede por parte de la Conmebol.

Unos mil fanáticos de la azul y oro crearon la previa dentro del mar y compartiendo bebidas no sólo con los argentinos.

Es que la incidencia de futbolistas colombianos en la historia moderna del Xeneize ha despertado pasiones por estas latitudes y los anfitriones estarán del lado del equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena, quien ya cumplió la jornada de entrenamientos en Barranquilla.

Actualmente, el arquero Álvaro Montero y el delantero Sebastián Villa llevan la bandera del país anfitrión, ambos perfilados como titulares para el crucial encuentro.

El fervor de los boquenses va en aumento, a 18 años de su última consagración internacional, y a días de haberse quedado con la Tabla Anual de la Liga Profesional que ya lo llevó de regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.