Un automóvil volcó este jueves sobre la Ruta Nacional 22, en el tramo que une Coronel Belisle y Chimpay, en el Valle Medio de Río Negro, aunque afortunadamente el hecho no dejó personas lesionadas. El siniestro se registró a la altura del kilómetro 1041. Personal de Cuerpo de Seguridad Vial acudió tras recibir el aviso de un vehículo volcado sobre la banquina.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un Fiat Palio Adventure con las cuatro ruedas hacia arriba fuera de la cinta asfáltica. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el vehículo circulaba en sentido Luis Beltrán hacia Chimpay y era conducido por una mujer de 27 años, quien viajaba sola.

La conductora relató que intentó realizar una maniobra de adelantamiento, pero perdió el control del automóvil al morder la banquina. La maniobra desencadenó el vuelco, que terminó con el rodado invertido a un costado de la ruta.Tras el accidente, personal de Salud Pública de Chimpay se presentó en el lugar para asistir a la conductora y evaluar su estado. Los profesionales constataron que la joven no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial. Como consecuencia del vuelco, los daños fueron únicamente materiales.

Un sector de intenso tránsito

El tramo de la Ruta 22 donde ocurrió el accidente es uno de los corredores más utilizados del Valle Medio y concentra una importante circulación de vehículos particulares, transporte de cargas y servicios de larga distancia. Tras el vuelco, personal de Seguridad Vial trabajó en el lugar verificando las condiciones del vehículo y realizando las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias exactas del siniestro. La circulación vehicular no sufrió interrupciones totales, aunque los conductores que transitaban por el sector redujeron la velocidad debido a la presencia de móviles y personal de emergencia sobre la banquina.