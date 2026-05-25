La conmoción que generó el fallecimiento de un fotógrafo durante el Sur Trail en Paso Córdoba, en Roca, sumó este domingo un dato clave: la identidad de la víctima. Se trata de Gerardo Damián Fernández, de 55 años, oriundo de Allen, reconocido en la región por su trabajo en eventos deportivos y actividades sociales.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, a la altura del kilómetro 124 de la Ruta Provincial 6, cuando Fernández se encontraba tomando imágenes de manera particular en la zona de bardas. Según testigos, el fotógrafo se desvaneció repentinamente mientras registraba la competencia.

De inmediato intervino personal médico presente en el lugar, que lo asistió y dispuso su traslado en código rojo hacia el hospital Francisco López Lima de Roca. Pese a los esfuerzos de reanimación, cerca del mediodía se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó profundo pesar entre allegados, participantes de la competencia y vecinos de Allen y Roca, donde Fernández era conocido por su labor ligada a la fotografía. Su repentina muerte impactó en el ambiente del running y en la comunidad deportiva del Alto Valle.

Desde la Fiscalía de turno se informó que se iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento, mientras que personal policial trabajó en el lugar para recabar testimonios y ordenar las pericias correspondientes.

El Sur Trail, competencia que reúne a corredores de distintos puntos de la Patagonia, quedó marcado por el trágico desenlace que enluta a la comunidad. La organización expresó su acompañamiento a la familia y destacó el compromiso de Fernández con la difusión de las actividades deportivas en la región.