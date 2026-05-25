La presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en Bariloche y su reunión con el intendente Walter Cortés comenzó a reflejarse en territorio con un refuerzo de fuerzas nacionales y la puesta en marcha de controles dinámicos y patrullajes conjuntos. Los operativos se sintieron con fuerza durante este fin de semana largo, especialmente en horarios nocturnos y en puntos estratégicos de acceso a la ciudad, donde se reforzó la presencia preventiva para garantizar mayor seguridad a vecinos y turistas.

El esquema de trabajo articulado involucra a Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), junto a organismos provinciales y personal de la Secretaría de Protección Ciudadana. Los dispositivos móviles permanecen entre dos y tres horas en cada sector antes de trasladarse a nuevas zonas de control, evitando la instalación de puestos fijos y privilegiando la movilidad.

La decisión se tomó tras las reuniones mantenidas entre Monteoliva, Cortés y el secretario de Protección Ciudadana, Carlos Madjinca, donde se abordó la necesidad de fortalecer el acompañamiento operativo entre Nación, Provincia y Municipio frente a las problemáticas de inseguridad en la ciudad.

Madjinca explicó que durante los encuentros “se procedió a poner en detalle la situación sobre los temas de inseguridad en Bariloche” y que desde Nación se avanzó en la coordinación de “operativos y recorridos en conjunto, a fin de garantizar la seguridad a los ciudadanos”.

En paralelo, también se concretaron reuniones con cámaras comerciales y referentes de distintos sectores de la comunidad, incorporando miradas y preocupaciones relacionadas con la prevención y la seguridad urbana.

Los controles dinámicos buscan reforzar la presencia preventiva en barrios y zonas de alta circulación, consolidando un esquema que se inició tras la visita de la ministra y que ahora se profundiza con operativos nocturnos en accesos clave. La estrategia apunta a brindar mayor tranquilidad a la población y a quienes visitan Bariloche en fechas de alta concurrencia.