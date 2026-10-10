En la noche del viernes 9 de octubre en Rincón de los Sauces, un perro fue arrastrado por un auto mientras permanecía atado en la parte trasera. El hecho se registró en inmediaciones de la Plaza San Martín y el animal debió ser rescatado y trasladado a una clínica veterinaria, donde continúa internado con lesiones de consideración.

Según informó El Rinconense, un hombre habría dejado al perro atado al vehículo sin advertirle a la mujer que posteriormente lo condujo. La conductora inició la marcha sin advertir que el animal permanecía sujeto, lo que provocó que fuera arrastrado.

El auto involucrado fue secuestrado tras el episodio, ya que la conductora no contaba con licencia.

Tras lo ocurrido, intervino personal de Tránsito Municipal y de Zoonosis, que llevó adelante el rescate del animal y coordinó su traslado para que recibiera atención veterinaria.

Además, el vehículo involucrado fue secuestrado debido a que la mujer que lo conducía no contaba con licencia de conducir.

Presenta graves lesiones y podría necesitar suturas

Desde Zoonosis Municipal confirmaron que el perro permanece internado en la Clínica Veterinaria Shukran, donde recibe atención profesional. De acuerdo con el informe veterinario, presenta severas laceraciones, abrasiones y heridas cortantes en sus miembros anteriores y posteriores, producto del arrastre.

El perro permanece internado en una clínica veterinaria, donde recibe tratamiento por las graves heridas sufridas.

El animal recibió tratamiento con antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. Además, los profesionales evalúan la necesidad de realizar suturas, mientras advierten que la recuperación podría ser prolongada.

Por el momento, permanecerá bajo cuidados veterinarios y su evolución será monitoreada por el equipo que lo atiende.

Presunto maltrato animal

Desde Zoonosis Municipal informaron que las actuaciones serán elevadas a la Fiscalía para que se investigue el episodio y se determinen las eventuales responsabilidades. También indicaron que el perro quedará bajo resguardo municipal y no regresará con sus anteriores propietarios.

Una vez que la Justicia lo autorice y su estado de salud lo permita, se iniciará el proceso para encontrarle un nuevo hogar. Mientras tanto, el animal continuará recibiendo atención veterinaria hasta que los profesionales consideren que está en condiciones de avanzar con su recuperación.