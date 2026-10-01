Motos, monopatines y protección animal: especialistas expusieron ante la comisión de la Legislatura neuquina

La comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte de la Legislatura de Neuquén avanzó este miércoles en el análisis de proyectos vinculados con la regulación de motocicletas y vehículos monoplaza, y con la protección de los animales no humanos. Durante la reunión, especialistas de organizaciones civiles y funcionarios expusieron sus argumentos para aportar al debate de ambas iniciativas.

En el primer tramo de la jornada, los diputados escucharon a Sandra Torres, referente de la ONG Bien Argentino, quien se refirió a los proyectos que buscan establecer nuevas condiciones para la micromovilidad eléctrica y la entrega de ciclomotores y motocicletas en la provincia. La especialista planteó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial y presentó datos sobre la siniestralidad registrada durante el año.

Según expuso Torres, en lo que va del año se registraron 49 víctimas fatales por accidentes de tránsito en la provincia, de las cuales el 60% corresponde a ciclistas y motociclistas. También señaló que durante los últimos diez días fallecieron tres motociclistas y que el grupo etario más afectado se ubica entre los 18 y los 29 años.

Sandra Torres, referente de Bien Argentino, expuso datos sobre siniestralidad vial en Neuquén.

Ante este escenario, la referente de Bien Argentino propuso que la nueva legislación establezca como requisito obligatorio un seguro de responsabilidad civil. También planteó fijar un límite máximo de 30 kilómetros por hora para monopatines y otros vehículos de menor porte.

Torres sostuvo que contar con un marco regulatorio provincial constituye un reclamo de distintas localidades del interior, debido a que la ciudad de Neuquén ya cuenta con una ordenanza propia. Además, mencionó que actualmente solo dos comercios de la capital entregan las unidades con casco incluido.

La especialista también sugirió analizar la incorporación de estas disposiciones como un capítulo del nuevo Código Contravencional que estudia la Legislatura. En ese caso, planteó que debería preservarse el espíritu original de los proyectos en debate.

Una ley integral para la protección animal

Durante la segunda parte de la reunión, la comisión recibió al concejal Joaquín Eguia y a integrantes de la Asociación de Profesionales y Activistas del Derecho Animal de Neuquén (APADAN). Los representantes presentaron los principales lineamientos de una iniciativa que busca establecer un marco integral contra el maltrato, el abandono y la crueldad hacia los animales.

Eguia explicó que el equipo trabaja desde hace cuatro meses en una propuesta que reconozca jurídicamente a los animales no humanos como seres sintientes. El proyecto contempla medidas de protección y resguardo, además de un régimen de multas y sanciones para quienes ejerzan actos de crueldad.

Joaquín Eguia, concejal, presentó avances del proyecto integral de protección animal provincial.

Por su parte, Andrea Ferracioli destacó el enfoque preventivo de la iniciativa y señaló que Neuquén ya cuenta con AMVOZ, una aplicación desarrollada por la OPTIC para denunciar situaciones de maltrato animal en la vía pública. Según explicó, la propuesta busca ampliar a todo el territorio provincial las herramientas de protección.

La iniciativa también plantea incorporar los alcances de la Ley Penal Nacional N° 14.346 y ratificar prohibiciones vigentes, entre ellas las carreras de perros. Los representantes de APADAN consideraron que el proyecto permitiría establecer criterios comunes de actuación y fortalecer las políticas de protección animal.

A su turno, Lucas Padín definió la propuesta como una oportunidad para consolidar jurídicamente la perspectiva animal y establecer el concepto de sintiencia. Explicó que se trata de la capacidad de experimentar sensaciones y emociones subjetivas, como dolor, miedo y bienestar.

Finalmente, Noralí Melo aportó fundamentos científicos sobre este concepto y mencionó la Declaración de Cambridge como uno de los antecedentes utilizados para sostenerlo. La comisión continuará con el análisis de ambas iniciativas a partir de los aportes realizados durante la jornada.