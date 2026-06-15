La Policía de Río Negro quedó habilitada para incorporar armas menos letales tras la aprobación de una ley que autoriza el uso de pistolas Taser, aerosoles irritantes, proyectiles de impacto controlado y otros dispositivos de disuasión. La norma establece estrictos requisitos de capacitación para los efectivos y obliga a registrar cada intervención mediante sistemas de audio y video.

La iniciativa generó un intenso debate político dentro de la Legislatura. Sin embargo, finalmente obtuvo el respaldo necesario para convertirse en ley. Uno de sus principales impulsores fue el legislador de la Coalición Cívica ARI, Javier Acevedo, quien defendió la medida al sostener que las fuerzas de seguridad necesitan herramientas intermedias entre la persuasión verbal y el arma reglamentaria.

"Hoy la Policía sólo dispone de una herramienta letal como la pistola 9 milímetros. Muchas veces un efectivo se encuentra ante la difícil decisión de disparar o no disparar. Estos dispositivos permiten intervenir y reducir situaciones peligrosas sin poner en riesgo extremo la vida de las personas", explicó Acevedo durante una entrevista con el programa La Segunda Mañana, de AM 550.

Además, el legislador aclaró que no todos los policías estarán habilitados para portar estos elementos. La ley prevé que únicamente podrán utilizarlos agentes especialmente capacitados, incorporados a un registro específico y entrenados bajo protocolos operativos rigurosos. También deberán contar con mecanismos de control que permitan revisar posteriormente cada procedimiento.

Por otra parte, la normativa no se limita a las pistolas Taser. Según detalló Acevedo, también contempla dispositivos de inmovilización eléctrica de otras marcas, gas pimienta, proyectiles de goma o polímeros especiales, lanzadores de agentes irritantes y sistemas de disuasión acústica o luminosa utilizados para controlar situaciones de alta conflictividad.

Mientras tanto, uno de los puntos más controvertidos surgió durante la discusión de las excepciones propuestas por la oposición. El bloque Vamos con Todos pretendía restringir el uso de estos dispositivos en menores de edad, personas con discapacidad y manifestaciones públicas. Sin embargo, los impulsores de la ley rechazaron esas modificaciones al considerar que cada situación debe analizarse según el riesgo concreto que represente para terceros.

También rechazó restringir su uso durante manifestaciones. "Una protesta puede desarrollarse normalmente, pero también puede desmadrarse por la acción de una persona fuera de control. En esos casos, las fuerzas de seguridad deben contar con herramientas para disuadir conductas peligrosas sin recurrir a armas letales", sostuvo.

Ahora la pelota quedó en manos del Poder Ejecutivo provincial. Será el Gobierno el encargado de reglamentar la norma, definir qué equipamiento adquirirá, establecer los protocolos definitivos y avanzar con la capacitación de los efectivos. Según estimó Acevedo, una pistola Taser tiene actualmente un costo cercano a los 3.000 dólares, aunque remarcó que cualquier inversión destinada a prevenir tragedias y salvar vidas está plenamente justificada.

El escenario político

Durante la entrevista también fue consultado sobre el calendario electoral de Río Negro. Acevedo indicó que el Gobierno provincial todavía no definió la fecha de las próximas elecciones provinciales, aunque estimó que podrían realizarse entre marzo y abril de 2027 y de manera separada de las nacionales.

Además, confirmó que la Coalición Cívica ARI trabaja para fortalecer su estructura territorial y manifestó su intención de reeditar la alianza "Juntos Defendemos Río Negro", integrada por Juntos Somos Río Negro, la UCR y otras fuerzas provinciales.

Sobre una eventual candidatura a gobernador, consideró que tanto el actual mandatario Alberto Weretilneck como el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, son dirigentes con capacidad para conducir la provincia. "Son dos figuras importantes para Río Negro. Si se concreta una alianza, cualquiera de los dos podría representar un proyecto sólido para los próximos años", concluyó.