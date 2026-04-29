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DEBATE LEGISLATIVO

Avanza en Río Negro el debate por el uso de pistolas Taser

El plenario de comisiones de la Legislatura aprobó por mayoría el dictamen que habilita a la Policía a utilizar dispositivos como las pistolas Taser, gases irritantes y proyectiles de impacto controlado. La sesión será el 30 de abril

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 07:10
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El plenario de comisiones aprobó el dictamen que habilita el uso de pistolas Taser

El plenario de comisiones de la Legislatura de Río Negro debatió este martes la iniciativa que autoriza a la Policía provincial a utilizar armamento para la prevención de delitos, entre ellos las pistolas Taser. El dictamen resultó aprobado por mayoría y será tratado en la sesión del próximo 30 de abril.

El proyecto regula el uso de dispositivos electrónicos de incapacitación neuromuscular, como las pistolas tipo Taser o Axon, además de aerosoles irritantes (gas pimienta), proyectiles de impacto controlado (municiones de goma o polímeros especiales), lanzadores de agentes irritantes y dispositivos de disuasión acústica o luminosa, como las granadas aturdidoras o “flash bang”. El objetivo central es brindar a los agentes opciones operativas que minimicen el riesgo de lesiones graves o letales durante sus intervenciones en la vía pública.

La impulsora de la iniciativa, Yolanda Mansilla, del espacio Primero Río Negro, defendió la medida: “Este proyecto beneficia la vida porque la policía no estaría utilizando un arma de fuego. No tendríamos un resultado irreversible”. La legisladora aclaró que el uso quedará restringido a grupos específicos de la fuerza de seguridad.

No obstante, hubo reparos. Delgado Sempé (Vamos con Todos) pidió limitar el uso en manifestaciones: “El orden público también son las marchas de trabajadores o reclamos estudiantiles, y puede haber algún trasnochado que la use en ese momento”. Por su parte, Ayelén Spósito cuestionó la aplicación en intervenciones con menores de edad: “Me parece un exceso hacia un niño o un adolescente utilizar cualquier tipo de arma”.

El perito Martín Suárez participó en el debate y explicó el funcionamiento de las pistolas, indicando que los procedimientos quedan registrados en audio y video. “No es un arma de tortura ni está diseñada para producir dolor, sino para reducir momentáneamente”, afirmó.

Finalmente, los bloques de José Luis Berros (Vamos con Todos) y Alejandra Más (PJ-NE) solicitaron 48 horas para emitir sus posiciones.

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