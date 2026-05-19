El fuego apareció en medio de un conflicto por la ocupación

La noche del lunes se vio alterada por un incendio que destruyó por completo una casilla ubicada en un cañadón, a la vera de la Ruta 7, en Centenario. El hecho movilizó a efectivos policiales y bomberos voluntarios luego de que una intensa columna de humo comenzara a verse desde la ruta.

La construcción precaria estaba instalada en un sector de tomas cercano a los barrios Nueva España y Fulciniti y, según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, había sido ocupada días atrás por un hombre en situación de calle.

Lo que más llamó la atención de las autoridades es que la casilla debía ser desalojada en las próximas horas.

Una casilla destruida y ninguna persona en el lugar

Cuando los bomberos llegaron al sector, el fuego ya había avanzado sobre toda la estructura. Las llamas consumieron rápidamente la casilla de madera y no dejaron prácticamente nada en pie.

En el lugar no encontraron personas heridas ni ocupantes dentro de la vivienda improvisada. Tampoco estaba el hombre que había tomado el lugar días antes.

Esa situación abrió interrogantes sobre cómo comenzó el incendio y si el fuego tuvo relación con el conflicto por la ocupación del terreno.

Las dudas apuntan a un posible incendio intencional

Por el momento no existe una confirmación oficial sobre el origen de las llamas, pero el contexto en el que ocurrió el incendio generó sospechas entre los investigadores.

La casilla estaba bajo la mira por la ocupación irregular y debía ser desarmada o desalojada. Horas antes de que eso ocurriera, terminó completamente incendiada.

Ahora la Policía intenta determinar si se trató de un accidente, de un incendio provocado por terceros o si la propia persona que ocupaba el lugar pudo haber tenido participación en el hecho.