Sobrevivió de milagro al incendio de su casilla: sospecha que fue intencional

Un hombre dormía tranquilamente en su casilla precaria ubicada en Emilio Manquiao y Claudia Falcone de Centenario, cuando un fuerte estruendo lo despertó. La escena con la que se encontró era impactante: el nylon y las maderas con la que estaba construida su vivienda ardían en llamas.

Eran las 3 de la mañana de este jueves, y efectivos de Bomberos Voluntarios fueron alertados por efectivos policiales de la Comisaría 52º. Al arribar al lugar el incendio era generalizado y la totalidad de la construcción había sido consumida.

Cuando descansaba, sintió la explosión, pero afortunadamente pudo retirarse del interior cuando las llamas comenzaron a allanar, según relató el hombre.

El hecho es investigado como intencional, y trascendió que en el sector se han registrado conflictos entre personas involucradas en hechos delictivos y consumos problemáticos.

El dueño del lugar denunció que el fuego podría haberse iniciado por una bomba molotov arrojada contra la vivienda, pero desde el cuerpo de bomberos destacaron que aún no han podido encontrar elementos que confirmen esta hipótesis.

Aunque esta persona milagrosamente pudo escapar de las llamas, perdió todas sus pertenencias, consumidas por un incendio que, según sus sospechas, no fue accidental.