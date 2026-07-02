Desbarranco y muerte del camionero en La Rinconada: qué se sabe hasta el momento

La investigación para determinar las causas del siniestro fatal continúa mientras avanzan las pericias en el lugar donde un camionero de 60 años perdió la vida tras desbarrancar en la Ruta Nacional 40. El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles en el sector conocido como La Rinconada, ubicado al norte de Junín de los Andes, luego de cruzar el puente sobre el río Collón Curá.

Miguel Ángel Poblete es el coordinador operativo de la Policía del Neuquén para Villa Traful y Villa La Angostura. En diálogo con Mejor Informado, el comisario inspector confirmó que la víctima era un hombre oriundo de Zapala y que tenía 63 años.

Poblete añadió que el cuerpo del hombre - cuya identidad fue reconocida por la familia- fue traslado al hospital de San Martín de los Andes. Se estima que a primera hora del jueves sea trasladado a esta capital, donde se le practicará la autopsia.

Un despiste en una zona complicada por el hielo

El accidente ocurrió en un tramo descendente de la Ruta Nacional 40 donde las condiciones de circulación eran complejas por la presencia de hielo sobre la calzada. De acuerdo con la información suministrada por Poblete, el conductor murió luego de que el camión con acoplado, atravesó el guardarraíl y terminó cayendo por una ladera de gran pendiente.

Poblete indicó que los primeros indicios muestran una importante acumulación de hielo en el sector, un factor que podría haber influido en el siniestro, aunque la mecánica definitiva todavía es materia de investigación.

Dónde ocurrió la tragedia que terminó con el camionero fallecido

El lugar del accidente se encuentra en La Rinconada, un paraje ubicado sobre la Ruta Nacional 40, al norte de Junín de los Andes. El sector está inmediatamente después del puente que cruza el río Collón Curá y constituye uno de los accesos hacia la zona cordillerana de Neuquén.

Las características geográficas del lugar dificultaron desde un primer momento el trabajo de los equipos de emergencia, debido a la pronunciada pendiente por la que cayó el vehículo.

Un operativo complejo para recuperar el cuerpo

Tras el alerta de un empleado del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) que circulaba detrás del camión, personal de la Policía de Tránsito, Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes y equipos de salud se trasladaron hasta el lugar. Los rescatistas debieron descender varios metros por debajo del nivel de la ruta para llegar hasta donde se encontraba la víctima.

De acuerdo con la información brindada por Poblete, la complejidad del terreno obligó a desplegar un importante operativo para recuperar el cuerpo y relevar las condiciones en las que se produjo el hecho.

Qué se investiga

Los peritos trabajan para establecer con precisión qué provocó el despiste. La principal hipótesis apunta a las condiciones climáticas adversas y la presencia de hielo sobre la calzada, aunque no se descartan otros factores que puedan surgir durante la investigación.

Mientras tanto, las autoridades reiteraron el pedido de extrema precaución para quienes circulen por las rutas de la cordillera neuquina, donde las bajas temperaturas continúan generando sectores con escasa adherencia.