El Parque Nacional Nahuel Huapi informó que se encuentra vigente una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes 19 y sábado 20 de junio debido a la llegada de un sistema meteorológico que provocará lluvias de variada intensidad, nevadas en sectores elevados y fuertes ráfagas de viento en la región cordillerana. Advierten que los fenómenos podrían afectar la circulación en rutas y piden extremar precauciones.

Según el organismo, se esperan precipitaciones acumuladas de entre 15 y 30 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas áreas. En las zonas de mayor altitud, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve, una situación habitual durante esta época del año, pero que incrementa los riesgos para quienes transitan caminos de montaña o realizan actividades al aire libre.

El Parque Nacional Nahuel Huapi abarca a las localidades neuquinas de Villa La Angostura y Villa Traful, y a las rionegrinas de San Carlos de Bariloche, Dina Huapi y Villa Mascardi, por lo que las condiciones climáticas previstas podrían impactar en una amplia zona turística de la Patagonia norte durante el fin de semana.

Las placas de alerta con las que el Parque Nacional Nahuel Huapi advirtió acerca de lo que se espera para este fin de semana

Recomiendan consultar rutas y senderos antes de viajar

Las autoridades solicitaron a residentes y visitantes mantenerse atentos a posibles cierres preventivos de senderos, áreas recreativas y sectores de uso público dentro del parque.

En ese sentido, recomendaron verificar el estado de las sendas a través del Registro de Trekking, donde se actualiza permanentemente la información sobre circuitos habilitados y sectores cerrados por razones de seguridad.

También pidieron consultar el estado de rutas nacionales, provinciales y caminos de montaña antes de emprender cualquier viaje, especialmente en los accesos a la cordillera neuquina y rionegrina, donde las lluvias y las nevadas pueden generar complicaciones para la circulación.

Impacto en el turismo durante el fin de semana

La advertencia llega en la previa al Día de la Bandera y de la celebración del Día del Padre, fecha con una importante afluencia de visitantes hacia Bariloche, Villa La Angostura y otros destinos de la zona cordillerana.

Prestadores turísticos, excursionistas y visitantes fueron convocados a respetar todas las indicaciones de seguridad vigentes para minimizar riesgos en ambientes naturales. Desde la Administración de Parques Nacionales recordaron que las contingencias meteorológicas pueden modificar rápidamente las condiciones de senderos, caminos y áreas agrestes.

Además, remarcaron que el incumplimiento de las recomendaciones puede derivar en situaciones de peligro para las personas y complicar eventuales operativos de asistencia o rescate.

El llamado a la responsabilidad en ambientes naturales

Desde el Parque Nacional Nahuel Huapi señalaron que la colaboración de turistas y residentes es fundamental para reducir amenazas y peligros característicos de las zonas de montaña durante el invierno.

Las autoridades insistieron en la importancia de mantenerse informados mediante los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Vialidad Nacional y las instituciones vinculadas a actividades de montaña y refugios.

La combinación de lluvias, nevadas y fuertes ráfagas de viento prevista para los próximos días obliga a planificar con anticipación cualquier desplazamiento o excursión en la cordillera patagónica, especialmente en sectores alejados de los centros urbanos.